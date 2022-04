Para David Cronenberg, la belleza está en el interior, literalmente

David Cronenberg presenta este año en Cannes una película sobre los órganos vitales como obra de arte. Y para predicar con el ejemplo, el cineasta canadiense de 79 años ha puesto a la venta un NFT de los cálculos renales que expulsó de su cuerpo.

Durante dos años, Cronenberg tuvo varios cólicos nefríticos.

"Mi doctor me dijo: 'me gustaría quedarme con sus cálculos renales para hacer un análisis químico y ver si hay algún problema con su dieta'", explicó Cronenberg a sus fans en la plataforma de criptoarte Superrare.

"De ninguna manera. Me parecen demasiado bonitos para ser destruidos", le contestó el cineasta.

"El arte siempre tiene la última palabra", asegura Cronenberg.

Así que juntó las 18 piedrecillas y les sacó una fotografía.

"Inner Beauty" (Belleza Interna) está a la venta en la plataforma de criptoarte Superrare desde hace poco más de tres semanas, y tiene un "precio de reserva" de 10 ethereum (unos 30.300 dólares al precio actual).

Eso significa que la subasta del "token no fungible" (NFT), limitada a 24 horas, empezará automáticamente a partir del momento en que alguien ponga sobre la mesa esos 10 ethereum.

Este no es el primer NFT de Cronenberg, que vendió el año pasado (25 ethereum) un cortometraje de 1 minuto, en el que aparece junto a una reproducción muy fiel, e inquietante, de su cadáver.

Prolífico director de películas de terror, Cronenberg tiene predilección por el ser humano como cobaya de mutaciones físicas o tecnológicas.

Es autor de clásicos como "Scanner" (1981), "La Mosca" (remake de 1986), o "Crash" (1996), cuyos protagonistas tienen poderes sobrehumanos o están dispuestos a utilizar su cuerpo como terreno de experimentación.

La decisión de vender ese NFT de los cálculos renales surge de la película "Dead Ringers" (1988), explicó Cronenberg a sus fans.

Jeremy Irons interpreta en "Dead Ringers" simultáneamente a dos hermanos gemelos, ginecólogos que comparten todo en la vida, incluidas las mujeres.

"En un momento dado, uno de los gemelos le dice al otro: 'no entiendo porque no hay concursos de belleza sobre el interior de los cuerpos'", recuerda Cronenberg.

"Inner beauties" es también "una referencia a mi nueva película, 'Crímenes del futuro', con Viggo Mortensen, un artista 'performance' cuyo arte implica cirugía en directo sobre su propio cuerpo", añade el cineasta.

"Crímenes del futuro" concursa para la Palma de Oro en el festival de Cannes (17 al 28 de mayo).

El aterrizaje de Cronenberg en el mundo de los NFT no es el primero de un cineasta.

Otro creador de películas inquietantes, el estadounidense David Lynch, realizó un proyecto conjunto con el grupo de rock Interpol en octubre del año pasado.

El bullicioso mercado de nft y criptomonedas es citado también en Hollywood como fuente de financiación para películas independientes.

Los NFT son una especie de "certificados de propiedad" normalmente asociados a obras digitales.

La obra, ya sea un cuadro, una fotografía, una película, siguen siendo accesible a todo el mundo en internet.

Pero solo el comprador del "token", registrado informáticamente en una "cadena de bloques" (blockchain) puede alegar su propiedad.

Las fotografías son un caso singular en complejo mundo de los NFT.

¿Qué sucede si el artista imprime la fotografía que ha hecho con su cámara digital?

Cronenberg "no indicó nada en particular sobre si mandaría una copia física (de "Inner beauties") pero normalmente eso es lo que se hace", indicó un portavoz de Superrare interrogado por la AFP.

jz/zm