Partido laborista promete una "Gran Bretaña reconectada" tras el Brexit si vuelve al poder

Confiado en su capacidad para llegar al poder en las legislativas, previstas en dos años, el Partido Laborista británico empezó a sentar las bases de su política exterior, prometiendo estrechar los lazos con la Unión Europea desligados por el Brexit.

En un discurso organizado el martes por el centro de reflexión política londinense Chatham House, y la semana pasada en el foro económico de Davos, la cúpula de la formación de centroizquierda extendió más allá de sus fronteras su enfrentamiento con un Partido Conservador que lleva 13 años en el poder.

En algunas cuestiones, como el apoyo a Ucrania o la firmeza frente a China, los laboristas -que gobernaron bajo Tony Blair y Gordon Brown de 1997 a 2010- comparten planteamientos de los conservadores.

Pero en términos generales, prometen una renovación en la política exterior de una "Gran Bretaña reconectada", señaló el martes David Lammy, responsable laborista de Relaciones Exteriores, en Chatham House.

Sin embargo, tanto él como el líder del partido, Keir Starmer, descartan llevar dicha "reconexión" hasta una nueva integración en la UE o al menos en su mercado único.

El nuevo eslogan laborista contrasta con la "Gran Bretaña global" defendida por el ex primer ministro conservador Boris Johnson en su promesa de dar al país una relevancia mundial tras el Brexit, una ambición que no cuaja ya que los acuerdos comerciales firmados con terceros países no logran compensar las pérdidas de salida en 2021 del mercado europeo.

En un Reino Unido sacudido por la multiplicación de las huelgas, con una inflación que supera el 10%, los sondeos apuntan a una clara victoria laborista en las próximas legislativas, previstas el 24 de enero de 2025 a más tardar.

Starmer ya abogó en Davos por una "alianza" de países "por las energías limpias" contra el calentamiento global, una especie de "OPEP a la inversa", afirmó refiriéndose a la Organización de Países Exportadores de Petróleo.

Y Lammy insistió el martes en la necesidad de una nueva alianza de seguridad con la UE y de restablecer el lugar del Reino Unido en el programa científico europeo.

"Es extraordinario que en este momento, sobre el clima, sobre biotecnología, sobre China, no haya una estructura de diálogo entre el Reino Unido y la UE", dijo en la BBC, abogando por el multilateralismo y el "poder blando" británico.

