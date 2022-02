Pekín-2022, unos Juegos esquivos para Shiffrin y Shaun White y tal vez para Valieva

Los Juegos de Pekín-2022 están siendo esquivos para la esquiadora estadounidense Mikaela Shiffrin, quien tras quedar eliminada en eslalon y gigante, terminó este viernes novena en el supergigante, ganado por la suiza Lara Gut-Behrami.

Fue un mal día para el deporte estadounidense en estos Juegos de Invierno, ya que el mítico rider Shaun White, ganador de tres títulos olímpicos en la prueba de half-pipe, en snowboard, vio cómo en su retirada deportiva, con 35 años, solo podía ser cuarto en Pekín-2022.

Pero si para Estados Unidos no fue la mejor jornada, tampoco lo fue para su eterno rival deportivo en Juegos Olímpicos, Rusia, que vio cómo se anunciaba un control positivo por dopaje de la deportista llamada ser su estrella en la cita china, la patinadora artística Kamila Valieva, de apenas 15 años, candidata a llevarse todos los oros en la pista de hielo pekinés.

Shaun White no pudo poner broche a su legendaria carrera con una medalla olímpica, al ser cuarto en una prueba de half-pipe ganada por el japonés Ayumu Hirano.

El estadounidense pareció abatido tras llegar a la zona de meta en la tercera ronda, en la que se cayó. Pero acabó sonriendo y saludando al público.

Sus dos primera rondas no fueron lo suficientemente buenas para hacerse un hueco en el podio.

"Se me juntan un montón de emociones, por el apoyo del público, por algunas palabras amables de mis rivales y amigos al final. Estoy muy feliz", señaló White.

"Snowboard, gracias. Ha sido el amor de mi vida. Estoy muy agradecido por la carrera que he tenido", dijo el estadounidense.

Hirano se llevó el título con una gran ronda final, en la que la que el japonés, que había ganado dos platas olímpicas antes de este oro, tuvo una puntuación de 96.00, mientras que White tuvo una mejor marca de 85.00.

El estadounidense había ganado el oro en Turín-2006, Vancouver-2010 y Pyeongchang-2018.

En el supergigante de esquí alpino, la suiza Lara Gut-Behrami se llevó el oro, su primer título olímpico a sus 30 años y su segunda medalla en China tras el bronce del gigante.

En su tercera medalla olímpica tras el bronce del descenso en Sochi-2014, Gut-Behrami ganó, delante de la austríaca Mirjam Puchner, plata a 22 centésimas, y de otra suiza, Michelle Gisin, bronce a 30.

Por su parte, Shiffrin, que no había podido terminar en estos Juegos las pruebas del eslalon y del gigante, completó su primer recorrido en Pekín-2022, concluyendo en novena posición, a 79 centésimas de la ganadora.

"He esquiado firme y es realmente un gran alivio estar aquí ahora, en la meta (...) Es realmente bonito para mi corazón saber que no he olvidado todo lo que sé del deporte", dijo Shiffrin.

Shiffrin, inscrita en las cinco pruebas de esquí alpino, aspiraba en estos Juegos a lograr un récord de medallas, pero todavía no ha subido al podio.

Eslalon y gigante, las dos primeras pruebas en las que quedó eliminada al no poder terminar el recorrido, eran sus opciones más claras de medalla.

Ahora debe confiar en el descenso, el martes, y la combinada, el jueves, para no irse de Pekín sin medalla.

Mientras tanto, este viernes se confirmó oficialmente el control positivo por dopaje de la patinadora artística rusa Kamila Valieva, favorita para el oro, y cuya participación en los Juegos depende ahora de una decisión del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).

Se espera que el órgano judicial supremo del deporte dictamine antes del inicio de la competición individual femenina, programada el martes.

Valieva, de solo 15 años e invicta hasta ahora en su primera temporada en la categoría sénior, dio positivo a la trimetazidina en un test realizado el 25 de diciembre pasado en el campeonato nacional de su país, por la agencia antidopaje rusa (Rusada), anunció este viernes en un comunicado la ITA, la instancia encargada de los controles antidopaje durante los Juegos.

Ganadora del oro por equipos y favorita para el individual, dio positivo en este medicamento para la angina de pecho, prohibido por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) desde 2014.

psr/iga