Pene Pati, un Pavarotti oriundo de las islas Samoa

"No te avergüences si no sale bien, muchos cantantes del Pacífico no lo consiguen". Revelación lírica de estos últimos años, Pene Pati, un tenor oriundo de las islas Samoa, demostró a sus profesores que se equivocaron.

Propulsado por la crítica, el cantante de 34 años, que actuará este jueves en el prestigioso festival de Aix-en-Provence, en el sur de Francia, con "Moisés y el Faraón" de Rossini, es un pionero para los cantantes líricos procedentes de esta república independiente del océano Pacífico.

En cada representación, la prensa lo compara con la leyenda lírica italiana: "Desde 2017, casi todos los críticos dicen la misma cosa: 'Tu voz se parece a la de Pavarotti'", afirma a la AFP el tenor, de voz potente y luminosa.

Nació en este archipiélago de la Polinesia pero creció en Nueva Zelanda, en Auckland, donde empezó a conocer el mundo de la lírica a través de la estrella italiana... en YouTube.

"No podía permitirme clases de canto", recuerda. En su coche, miraba vídeos del "tenor del pueblo" y observaba, centrándose en su cara, cómo conseguía controlar el "passagio", esa difícil transición entre registros vocales.

En la escuela, quedó fascinado por el canto gracias a una idea ingeniosa del profesor. "Para poder jugar al rugby, se tenía que cantar en la coral... ¡Y funcionó!, cuenta.

Pati, que acaba de sacar su primer álbum en solitario en Warner Classics, asegura que su cultura de Samoa también le ha ayudado.

"La música está en nuestro ADN: lo cantamos todo, nuestros mitos, nuestras leyendas, nuestra independencia (...) Es un poco como la ópera, se canta una historia", afirma el tenor.

En la Universidad de Auckland, sus profesores lo quisieron proteger ante una posible decepción y le advirtieron de que pocos cantantes de lírica de la zona del Pacífico consiguen tener éxito a nivel internacional, con la excepción de la soprano neozelandesa de origen maoríKiri Te Kanawa.

"Me acuerdo que contesté: 'Seré el primero, os demostraré lo contrario'", dice.

Con su hermano menor Amitai, también tenor, y el barítono samoano Moses Mackay, fundó el trío "SOL3 MIO", cuyo primer álbum fue el más vendido en Nueva Zelanda en 2014 y 2015.

Ganó el concurso "New Zealand Aria", el de Montserrat Caballé y el premio del público en "Operalia", un certamen creado por Plácido Domingo.

Consiguió una beca de la Ópera de San Francisco donde logró su primer gran papel, el del Duque de Mantua en "Rigoletto" de Verdi.

Fue entonces, en 2017, cuando Marc Minkowski, director de la Ópera de Burdeos en aquel momento, lo descubrió. "¡Quiero traerlo a Francia!", exclamó.

"Me dijo que tenía una voz que se había perdido un poco, que era el auténtico bel canto", recuerda este tenor lírico.

Pati tiene previsto mudarse a Barcelona con su mujer, la soprano de origen egipcio Amina Edris, pero tiene bien presente a su tierra natal.

"En el Pacífico, hay mucha gente que descubre la ópera y hay jóvenes cantantes samoanos que cantan en la Metropolitan Opera y, en las islas han decidido construir una casa de la ópera", señala.

Su sueño es crear una escuela de canto. "Espero que las generaciones futuras harán muchas más cosas que yo", afirma.

ram/mch/jg/es/zm