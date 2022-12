Pepe, el indestructible pilar de Portugal

A punto de perderse el Mundial de Catar por lesión, el defensa portugués Pepe ocupa finalmente un rol importante, indispensable a sus 39 años como siempre lo ha sido y a quien se espera el martes en octavos contra Suiza (19h00 GMT).

"Cuando me lesioné (en una rodilla) no podía dormir, para ser honesto. Quería estar recuperado lo más rápidamente posible para poder estar en la Copa del Mundo y jugar otro Mundial. Los días parecían muy largos pero eso es el pasado", contó Pepe el jueves.

Esta Copa del Mundo en Catar es su cuarta e incluso si se acerca a los cuarenta años, no promete que esta sea la última.

"No puedo decir si es mi última Copa del Mundo, estoy aquí para aprovechar este torneo. Es un privilegio poder despertarme cada mañana y hacer lo que adoro, jugar al fútbol", explicó.

Hay que reconocer que el defensa del Oporto creyó que en esta ocasión la Seleçao se las iba a tener que apañar sin él, sin su ciencia defensiva y su dureza en los duelos, en todo el fútbol europeo desde hace 20 años.

Y es que con el Oporto sufrió una lesión en una rodilla que le apartó de los terrenos desde finales de septiembre. Volvió a los entrenamientos a principios de noviembre, justo a tiempo para el arranque de la Copa del Mundo pero con la duda flotando sobre su estado de forma.

"Agradezco al equipo médico y quiero ser claro sobre mi capacidad física. No sé por qué hay tantas dudas. Si estoy aquí es que estoy preparado", afirmó en Doha.

"No jugué el primer partido porque fue la elección del entrenador. Yo era capaz de jugar. El segundo partido, jugué porque Danilo estaba lesionado", añadió.

De hecho, la lesión del polivalente jugador del París SG permitió a Pepe regresar al once inicial de Fernando Santos. Titular contra Uruguay y contra Corea del Sur, acompañó a los jóvenes Ruben Dias y Antonio Silva aportando su inmensa experiencia, visible también en las arrugas que crecen cada temporada un poco más en su frente.

Porque el infatigable y siempre áspero Pepe, que en su día fue el estandarte defensivo del Real Madrid en la conquista de tres Ligas de Campeones y ahora capitán del Oporto, ha añadido a su juego un poco de sabiduría con la edad.

Los dos partidos que ha disputado en Catar le han permitido seguir subiendo puestos en la clasificación de portugueses con más partidos como internacional, alcanzando los 128, que le permiten superar a Luis Figo y quedarse en el podio, por detrás del intocable Ronaldo (194) y Joao Moutinho (142).

Podría incluso seguir sumando de aquí al final de la competición, en la que Portugal tiene un rol de 'outsider' muy serio, incluso si Pepe intenta relativizar.

"Tenemos diferentes ingredientes pero si no los ponemos todos juntos... Cuando haces una ensalada no puedes tener los tomates por un lado y las cebollas por otro, es importante poner todos los ingredientes juntos", dijo. "Tenemos un equipo de gran calidad, pero si no trabajamos muy duro, si no respetamos a nuestros adversarios, si no hacemos lo que dice el entrenador, no lograremos que esta calidad de sus frutos".

El sabio Pepe ha hablado.

alu-stt/jed/dam/psr