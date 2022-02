Periodistas protestan por ataques y asesinatos de periodistas en México

Decenas de periodistas protestaron este lunes en varias ciudades de México contra la ola de agresiones que ha sufrido la prensa en lo que va del año y que se saldó con el asesinato de cinco periodistas.

En Ciudad de México, periodistas protestaron frente a la sede de la secretaría de Gobernación (interior), donde colocaron fotografías de los reporteros asesinados este año junto con velas.

Los comunicadores también mostraron pancartas con las leyendas "El Estado no me cuida, me mata" y "la precarización de las y los periodistas también es violencia".

En la ciudad de Oaxaca, en el sur del país, varios periodistas pidieron justicia por el asesinato de Heber López, de 39 años, un comunicador que fue baleado el jueves pasado en la ciudad de Salina Cruz.

También se registraron protestas en los estados de Veracruz (este), Guerrero (sur) y San Luis Potosí (centro).

El pasado 25 de enero, periodistas de todo el país hicieron una manifestación similar contra la violencia hacia la prensa con el lema "No se mata la verdad matando periodistas".

Con Heber López son cinco los periodistas ultimados en México en lo que va de 2022, según Reporteros sin Fronteras (RSF), contra los siete del año pasado.

El 23 de enero, Lourdes Maldonado (67 años), que tenía un programa radial en redes sociales, fue asesinada en Tijuana (Baja California, noroeste). Tres sospechosos fueron arrestados.

Su crimen ocurrió la misma semana en que fue baleado, también en Tijuana, el fotoperiodista Margarito Martínez, colaborador del prestigioso semanario Zeta.

A esos casos se suman los homicidios de Roberto Toledo, colaborador del medio digital Monitor, el 31 de enero en Zitácuaro (Michoacán, oeste), y José Luis Gamboa, el 10 de enero en el estado de Veracruz.

Unos 150 periodistas han sido asesinados en México desde 2000, de acuerdo con RSF, 102 de ellos durante los gobiernos de Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018), marcados por la guerra contra el narcotráfico.

yug/llu