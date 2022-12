Persisten "serias preocupaciones" pese a restablecimiento de cuentas de Twitter (ONU)

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos dijo el sábado que la decisión de Elon Musk de restaurar las cuentas de varios periodistas es bienvenida, pero advirtió que persisten "serias preocupaciones".

"Es una buena noticia que los periodistas sean readmitidos en Twitter, pero persisten serias preocupaciones", dijo Volker Turk en la plataforma, urgiendo al dueño de Twitter a "comprometerse a tomar decisiones basadas en políticas accesibles de forma pública que respeten los derechos, incluyendo la libertad de expresión".

El magnate provocó indignación y advertencias de la Unión Europea y de Naciones Unidas tras suspender las cuentas de más de media docena de periodistas, algunos de medios como CNN, The New York Times o The Washington Post.

El viernes por noche, anunció sin embargo que restablecerá las cuentas de varios periodistas suspendidos de la red social.

"La gente ha hablado. Las cuentas que revelaron mi ubicación verán ahora la suspensión levantada", dijo el magnate después del revuelo causado por su decisión.

La controversia empezó el miércoles, cuando el magnate suspendió la cuenta @elonjet, que informaba de los viajes del avión privado del empresario, también dueño de SpaceX y Tesla.

Musk justificó la decisión porque el vehículo que llevaba a uno de sus hijos por Los Angeles fue perseguido por un "acosador loco", un incidente que pareció atribuir a la monitorización de su avión privado.

Algunos periodistas informaron del caso, también mediante tuits que enlazaban a la cuenta @elonjet. Musk los acusó de publicar "las coordenadas que permitirían un asesinato".

En un foro en vivo organizado el viernes en Twitter, Musk no aportó pruebas de sus denuncias y afirmó a algunos de los periodistas afectados que no iban a recibirían ningún trato especial por el hecho de ser reporteros.

"Todo el mundo va a ser tratado de la misma manera (...) Ustedes no son especiales porque sean periodistas", afirmó.

