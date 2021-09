Perú en ritmo de despedida de Catar tras empate ante Uruguay

Perú se puso en ritmo de despedida del Mundial de Catar-2022 al empatar 1-1 de local contra Uruguay, que jugó sin sus goleadores históricos Luis Suárez y Edison Cavani en el partido del clasificatorio sudamericano.

Aunque no pudo liquidar a su rival en el duelo disputado el jueves en el estadio Nacional de Lima, la selección peruana mejoró, pues había perdido de local los tres anteriores encuentros del premundial, liderado por Brasil con 21 puntos en siete fechas. Además, salió del sótano de la tabla y subió un peldaño, por lo que ahora ocupa el penúltimo lugar con cinco puntos.

El técnico del cuadro inca, el argentino Ricardo Gareca, destacó la entrega de sus dirigidos y señaló que estuvieron a la altura ante un rival de mucha jerarquía, que cuenta con un comando técnico con muchos años en el banquillo.

"Quiero felicitar a los muchachos. El equipo me gustó. Estamos tratando de ir reencontrándonos con nuestro juego. Me voy conforme con la actuación. Me invita a pensar que el equipo está por buen camino", sostuvo Gareca tras el partido.

"Esperábamos tener mejores resultados. Estamos en condiciones de ir recuperándonos", declaró.

De cara a recibir a Venezuela este domingo, Gareca destacó la unidad de sus dirigidos y afirmó que tienen la mente puesta en sobrepasar este momento tan complicado.

"Tenemos que comenzar a sumar de a tres, aprovechar localía, que tenemos a nuestra gente. Perú va mejorando partido a partido. Tuvimos buen fútbol", agregó.

Gareca, de 63 años, dirige a Perú desde marzo 2015. Además de clasificar al Mundial en Rusia (por primera vez en 36 años), Perú fue subcampeón en la Copa América de Brasil-2019. En la edición de este año ocupó el cuarto puesto.

El capitán inca Paolo Guerrero, del Inter de Porto Alegre, sostuvo que al equipo le faltó poder ofensivo para sostener un partido que iba ganando en el primer tiempo.

"Creo hicimos un partido redondo, pero faltó culminar. Tenemos que matar. Hicimos un gran partido con un gran esfuerzo. Tuvimos chances, pero tenemos que ser más contundentes en la definición", declaró el 'Depredador', quien regresó a la selección tras recuperarse de una lesión en la rodilla.

"Teníamos que ganar, pero todavía falta. Hemos demostrado que fuera de casa somos fuertes. Ahora pensar en Venezuela que será durísimo", expresó.

El mediocampista Renato Tapia, del Celta de Vigo de España, dijo que Perú está "por buen camino" hacia la clasificación a Catar.

"Estamos por buen camino. Uruguay llegó por errores nuestros. Hay que mejorar eso para que no suceda en el próximo partido", declaró Tapia, quien anotó de chilena el gol peruano.

Después de Venezuela, Perú visitará el próximo jueves en Recife al superlíder Brasil.

El arquero Pedro Gallese dijo que mientras haya "puntos por pelear", el equipo inca seguirá luchando.

"No aprovechamos para matar a un equipo que si le das una chance te hace daño. El grupo está unido y con ganas de sacar esto adelante", indicó.

Para la periodista Alexandra Hörler, de ESPN Perú, el empate tuvo "sabor a derrota", porque Perú podía hacer más ante la Celeste, a la que acorraló en los últimos quince minutos.

"A veces me desesperaba porque no veía la velocidad y por eso, me parece que Perú abusa del 'fulbito' [fúbtol de sala] en vez de tener un juego de primer nivel", indicó Hörler.

Explicó que dice 'fulbito' porque los jugadores peruanos esperaban la pelota y no buscaban espacios vacíos.

El periodista deportivo Pedro Canelo, del diario El Comercio, destacó que este empate mantiene al equipo peruano lejos de la zona de clasificación.

"No estamos eliminados, pero el sueño comienza a jugarse su fecha de vencimiento", comentó Canelo.

"Es urgente dar el salto. Tiene que ser el domingo ante Venezuela. El reloj avanza en contra. Al sueño mundialista se le acaba el tiempo futuro", anotó.

