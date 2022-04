Perú quiere preparar en España el repechaje al Mundial de Catar-2022

El seleccionador de fútbol de Perú, el argentino Ricardo Gareca, anunció este miércoles que es muy posible que su equipo prepare en España el partido del repechaje al Mundial de Catar-2022, programado para junio.

"El país con el alto porcentaje de confirmación sería España, las ciudades pueden ser Barcelona o Murcia", dijo Gareca en conferencia de prensa.

Además, "existe la posibilidad en España de realizar un partido amistoso", agregó.

Perú consiguió pasaje a la repesca en el cierre del clasificatorio sudamericano, en el que obtuvieron cupos directos a Catar a Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay.

El cuadro inca enfrentará en partido único (13 ó 14 de junio en Doha) al quinto clasificado de Asia por un boleto al Mundial.

El 'Tigre' indicó que las prácticas partirían con jugadores del medio local y de algunas ligas extranjeras que estén en receso, y la mayoría de los convocados se sumaría en Europa.

"El equipo va a llegar muy bien. No vamos a tener mayores inconvenientes. Donde nos digan que tenemos que ir a jugar, vamos a jugar. La selección es fuerte", advirtió el entrenador, tras lamentar la crisis política que vive Perú.

"Ojalá, en unos años, Dios ilumine a Perú, por el maravilloso pueblo que tienen, que lo tienen abandonado y por toda la deficiencia que tiene un país con un pueblo que lo único que quiere es trabajar", comentó.

"El deporte acá no tiene absolutamente nada que ver, no tiene interés. Eso me preocupa", criticó Gareca sobre las dudas si se disputaría el martes el partido entre peruano Sporting Cristal y Flamengo de Brasil de la Copa Libertadores.

Por otro lado, Gareca descartó que vaya a firmar contrato con otra selección, pues insistió en que está enfocado en el repechaje al Mundial con la blanquirroja.

Según la prensa, el presidente de la Federación de Fútbol de Chile, Pablo Milad Abusleme, tiene interés en Gareca para que inicie un nuevo proceso con la Roja, que quedó fuera por segunda vez consecutiva del Mundial.

"Nunca nos permitiríamos tener un contacto oficial en estos momentos. Cuando renovamos con la selección, independientemente me vaya bien o mal, no aceptaría hablar con alguien", indicó.

Esta será la segunda repesca consecutiva para Perú. La primera fue a Rusia-2018, que le permitió al seleccionado inca retornar a un Mundial al cabo de 36 años de ausencia, tras derrotar a Nueva Zelanda en el repechaje.

cm/fj