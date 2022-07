Peruana Kimberly García gana los 35 km marcha, su segundo oro del Mundial de atletismo

La peruana Kimberly García se impuso este viernes en los 35 kilómetros marcha del Mundial de Eugene y completó un histórico doblete de oros después de su victoria en la prueba de 20 kilómetros una semana atrás.

García, primera medallista de Perú en unos Mundiales de atletismo, se coronó en el estreno de la distancia de 35 kilómetros marcha con un tiempo de dos horas, 39 minutos y 16 segundos.

El podio de los 35 kilómetros fue el mismo que el de los 20km, con la polaca Katarzyna Zdzieblo (2:40:03) alcanzando la plata y la china Shijie Qieyang (2:40:37) el bronce.

García, de 28 años, volvió a subir a lo más alto del podio siete días después de su sonado triunfo en los 20 kilómetros marcha, la primera medalla de Perú en los Mundiales y el primer oro entregado en Eugene-2022.

"Estoy muy contenta con estas medallas. La verdad, no esperábamos ganar, sí ubicarnos en un buen lugar pero a cada competencia venimos a pelear", afirmó García en la zona mixta.

La peruana se colocó en el grupo en cabeza desde el arranque. En la primera mitad del recorrido lideró la prueba junto a Zdzieblo hasta que, llegadas al ecuador, se desmarcó de la polaca y se quedó sin rivales en su fulgurante camino al segundo oro.

"Me he preparado muchísimo, trabajando muy duro para conseguir esto. Ha sido mi sueño desde muy pequeña y cumplirlo me hace estar orgullosa de mí misma", afirmó García, alentada por varios grupos de aficionados peruanos en el circuito de un kilómetro frente al estadio Autzen de Eugene (Oregón).

"Espero que todos los peruanos también estén orgullosos. Que se vea que Perú está también presente en el Mundial", subrayó.

García, que no estaba considerada entre las favoritas a los podios de Eugene, ha reencauzado a lo grande su carrera con dos triunfos implacables.

Tras ganar la medalla de plata de los Juegos Panamericanos de Lima-2019, la peruana no pudo competir por una lesión en el Mundial anterior de Doha-2019.

El año pasado vivió una gran decepción al tener que abandonar en los 20 kilómetros marcha de los Juegos Olímpicos de Tokio, tras la cual llegó a tener problemas de depresión y se planteó abandonar el atletismo.

Las españolas Raquel González (2:42:27) y Laura Garcia-Caro (2:42:4)5 concluyeron en quinta y sexta posición.

Además de García, otras seis marchistas latinoamericanas concluyeron entre los 20 primeros lugares: la brasileña Viviane Lyra (8º), la ecuatoriana Magaly Bonilla (12º), la mexicana Nadia Lizeth González-Monjárrez (14º), la guatemalteca Mirna Ortiz (15º), la ecuatoriana Paola Pérez (16º) y la peruana Evelyn Inga (18º).

Con los dos triunfos de García, América Latina suma cinco medallas de oro en este Mundial junto a la de la venezolana Yulimar Rojas (triple salto), el brasileño Alison dos Santos (400 metros vallas) y el equipo de República Dominica de relevo mixto 4x400.

gbv/gfe