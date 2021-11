Pescadores franceses pasan a la ofensiva para lograr acceso a aguas británicas

Los pescadores franceses pasaron este viernes a la ofensiva con acciones en puertos y en el túnel bajo el canal de la Mancha contra intereses británicos, para exigir una solución al acceso de sus barcos a las aguas del Reino Unido posbrexit.

Estas acciones llegan en un ambiente ya tenso entre ambos países por los migrantes que llegan a las costas británicas. Londres urgió incluso a Francia a garantizar que el comercio no se vea afectado por los "actos ilegales" en esta jornada de protesta.

Tras varias acciones más bien simbólicas en puertos, la acción potencialmente más contundente comenzó a primera hora de la tarde a la entrada del Eurotúnel bajo el canal de la Mancha, por donde pasa el 25% de la mercancía entre el Reino Unido y el continente.

A bordo de decenas de furgonetas y vehículos, los pescadores bloquearon la rampa de acceso del lado francés, impidiendo la entrada de camiones de mercancía con rumbo al Reino Unido a la terminal de flete, constató la AFP.

El objetivo es bloquear las exportaciones para que "la población británica tome consciencia de lo que pasa". "Tienen acceso al mercado europeo y nosotros seguimos sin acceso a sus aguas", explicó previamente Olivier Leprêtre, presidente del comité de pesca regional.

Al mismo tiempo, en Ouistreham (norte), cerca de las playas del desembarco aliado de Normandía durante la Segunda Guerra Mundial, varios arrastreros impidieron a un ferri abandonar el puerto.

En tierra, unos cuarenta pescadores manifestaban con bengalas de humo y una pancarta en que leía: "We want our licences back" (Queremos nuestras licencias de pesca, en inglés) y bloquearon el embarque de un ferri con destino Inglaterra.

Alrededor del mediodía seis pesqueros se desplegaron durante 90 minutos en Calais. Y a primera hora de la mañana, otra decena bloqueó durante unos 60 minutos, el acceso a barcos británicos en el puerto francés de Saint-Malo (noroeste), constató la AFP.

A causa del mal tiempo, se suspendió el servicio de ferri con Inglaterra desde este puerto. Sin embargo, los barcos franceses bloquearon un pesquero procedente de la isla británica de Jersey, a cuyo capitán dieron una bandera francesa y otra bretona, muestra del buen ambiente reinante.

"No somos beligerantes. Solo queremos que se respeten nuestros derechos. Se llegó a un acuerdo", dijo a la AFP Pascal Leclerc, presidente del comité de pesca de la zona, en referencia al pacto de 2020 entre la Unión Europea (UE) y el Reino Unido sobre la pesca posbrexit.

En virtud de este acuerdo comercial firmado a fines de 2020, los pescadores europeos deben demostrar que ya faenaban en esas aguas anteriormente para poder acceder. Pero el Reino Unido y Francia difieren sobre el tipo y alcance de los justificantes.

En total, dese el 1 de enero de 2021, Francia obtuvo "más de 960 licencias" de pesca en las aguas del Reino Unido y de las islas británicas situadas frente a las costas francesas de Normandía, pero París reclama aún más de 150 autorizaciones, según el ministerio del Mar.

"No queremos limosnas, sólo queremos recuperar nuestras licencias. El Reino Unido debe respetar el acuerdo posbrexit. Demasiados pescadores siguen aún al margen", dijo el jueves en rueda de prensa Gérard Romiti, jefe del Comité Nacional de Pesca, que agrupa a sindicatos del sector.

El gobierno británico, que se dijo "decepcionado" con estas "amenazas de protesta", había llamado el jueves por la noche a Francia a que "garantice que no se cometan estos actos ilegales y que los intercambios comerciales no se vean afectados".

La Comisión Europea, a la que Francia pidió que fuera "más activa" en su diferendo con el Reino Unido, urgió al gobierno británico a solucionar la cuestión para el 10 de diciembre, un "ultimátum" celebrado por los pescadores, que también destacan el apoyo del gobierno francés.

París anunció en octubre medidas de represalia contra Londres, aunque las pospuso para ver si las negociaciones en Bruselas funcionaban en este pulso que, en mayo, vio el envío temporal de patrulleras francesas y británicas a las aguas de la isla de Jersey.

burs-tjc/eg