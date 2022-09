Pesimismo europeo sobre un acuerdo con Irán sobre su programa nuclear

La esperanza de los europeos de alcanzar un nuevo acuerdo sobre el programa nuclear iraní parecía disiparse este lunes frente a un régimen acusado de continuar con la "escalada" de sus actividades nucleares, indicaron varios responsables.

El canciller alemán, Olaf Scholz, resumió el lunes la amargura de los europeos lamentado que Irán "no haya dado todavía una respuesta positiva a las propuestas de los coordinadores europeos".

"No hay ninguna razón para que Irán no acepte estas propuestas. Pero debemos tomar nota de que no es el caso y que seguramente no ocurrirá en un futuro próximo", señaló el canciller en una rueda de prensa en Berlín junto al primer ministro israelí Yair Lapid.

Tras año y medio de discusiones destinadas a reactivar el acuerdo de 2015 y luego suspendido en 2018, Alemania, el Reino Unido y Francia ya expresaron el sábado "serias dudas" sobre la voluntad real de Teherán.

En un comunicado, los tres países acusaron a Teherán de "seguir la escalada de su programa nuclear mucho más allá de lo que podría justificarse de forma plausible por razones civiles".

Irán, que asegura que su programa nuclear tiene fines civiles, consideró que la declaración no era "constructiva", a diferencia del israelí Lapid, que la elogió.

Los países europeos critican a Teherán por no responder al "coordinador del JCPOA", como se conoce el acuerdo de 2015, cuando presentó una serie de textos que según ellos habrían permitido volver al acuerdo.

Irán pidió por su parte de nuevo el cierre de una investigación del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) sobre los rastros de uranio enriquecido encontrados en tres instalaciones no declaradas, a lo que el jefe del Organismo, Rafael Grossi, se niega.

El pacto de 2015 tenía el objetivo impedir que Irán adquiera armas nucleares, un objetivo que siempre ha negado perseguir. Pero tras la retirada de Estados Unidos y el restablecimiento de las sanciones estadounidenses que ahogan su economía, Irán se ha ido alejando de sus obligaciones.

Para Lapid, las negociaciones empiezan a sonar a "fracaso" y "no alcanzarán el objetivo que compartimos todos de impedir que Irán adquiera el arma nuclear".

Un alto responsable de la diplomacia israelí declaró en margen de la visita a Berlín que era el momento de "tener un diálogo con los estadounidenses y los europeos (...) para poner sobre la mesa una amenaza militar creíble contra Irán con el objetivo de empujarlo hacia un mejor acuerdo".

Israel teme que se levanten las sanciones en caso de acuerdo, lo que según su gobierno, podría aumentar el presupuesto iraní destinado a apoyar el Hizbulá libanés, el Hamás palestino y otros grupos pro-iraníes en la región.

El lunes, el ministro israelí de Defensa, Benny Gantz, presentó en Estados Unidos una carta con "diez lugares" en Siria donde Irán produce "armas de precisión" destinados al Hizbulá.

