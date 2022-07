Pia Sundhage afronta en la Copa América Femenina el "mayor reto" de su vida

Hace tres años la sueca Pia Sundhage dejó sus comodidades en la élite del fútbol para entrenar a Brasil en un región donde el balompié femenino navega entre tormentas. Durante su primera Copa América, la doble campeona olímpica dice vivir el "mayor reto" de su vida.

Una europea de ojos azules y cabello albino que no habla español ni portugués es la figura más respetada del torneo continental que se celebra en Colombia.

En julio de 2019 Sundhage cambió a Suecia por Rio de Jaineiro para liderar el ambicioso proyecto con el que Brasil pretende ser campeona del mundo u obtener una medalla de oro olímpica por primera vez.

Le sobraban pergaminos para asumir el puesto. Entre 2004 y 2012 conformó con Estados Unidos uno de los mejores equipos que recuerde el fútbol femenino, vencedor en los Juegos de Atenas-2004 y Pekín-2008.

Hoy con Brasil, y en una región en la que el fútbol femenino está rezagado con respecto al norteamericano y el europeo, estoy viviendo "el mayor reto de toda mi vida", asegura a la AFP en Bucaramanga, la ciudad colombiana que este sábado será la sede de la final entre la anfitriona y la Canarinha.

Con 19 goles a favor y ninguno en contra, Brasil es amplia favorita al título. Gracias a su rendimiento se clasificó al Mundial de Nueva Zelanda-Australia-2023 y los Olímpicos de París-2024. Sundhage anticipa que en esas competencias su selección apuntará "alto".

"Brasil podría ser uno de los mejores equipos del mundo debido a que tenemos jugadoras jóvenes, tenemos jugadoras con técnica (...) es por eso que estoy muy emocionada de ser parte de este proceso", agrega en una llamada telefónica la entrenadora de 62 años.

Por primera vez Sundhage compite contra las selecciones de la Conmebol y conoce de primera mano las carencias y vacíos del fútbol femenino de Sudamérica.

Para esta edición de la Copa, las protestas por la falta de apoyo, especialmente de las colombianas, estuvieron en efervescencia.

Brasil es un edén en una región, en la que buena parte de las jugadoras no tienen contratos profesionales, entrenan en condiciones precarias o son castigadas si levantan la voz.

De pocas palabras y esporádicas sonrisas, Sundhage dice no ser ajena a esos reclamos.

"El fútbol femenino (en Sudamérica) debería crecer como lo ha hecho en Europa. Allí vemos cuántas jugadoras profesionales hay, cómo cambian de clubes y tienen una vida profesional. Si podemos conseguir algo así en Sudamérica, podríamos elevar el nivel del fútbol femenino (...) porque se trata de competir al más alto nivel", recalca.

Para Sundhage, considerada por la FIFA la mejor entrenadora de 2012, las futbolistas en Sudamérica tienen talento por naturaleza.

Durante los entrenamientos ella misma lanza centros perfectamente dirigidos hacia sus jugadoras, que definen con disparos de pierna derecha, pierna izquierda o de cabeza. En inglés suelta múltiples halagos.

"Creo que Sudamérica tiene algo que es muy, muy, interesante y es una técnica especial". "He visto tiros de larga distancia, he visto muy buenos cabeceos y he visto regates", profundiza en el diagnóstico.

Lo que hace falta es un "poco de organización" y "un poco de nivel en la condición física". Además "hay que entrenar y vivir como jugadoras profesionales. Eso es posible hacerlo en Europa o en Estados Unidos, ojalá fuera posible en Colombia, en Brasil".

Pia, como todos la conocen, tuvo su estreno oficial con Brasil en los Juegos Olímpicos de Tokio el año pasado. Superó la primera fase, pero en los cuartos de final se topó con Canadá, que a la postre ganó la medalla de oro.

Apenas terminaron las justas emprendió un cambio generacional que se hacía urgente.

Para la Copa América de Colombia las veteranas Marta (36 años, lesionada), Formiga (44, retirada de la selección) y Cristiane (37, ausente por decisión técnica) no fueron a convocadas a la Canarinha por primera vez en 20 años.

En Debinha, Beatriz Zaneratto y Adriana, la DT encontró la nueva fórmula del gol. "Estoy muy ilusionada con la calidad que tenemos en este equipo. Son diferentes, son veloces (...) Así que con ser pacientes y creer en lo que construimos esto puede ser muy bueno", concluye.

