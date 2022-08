'Pistolero' Suárez, a desenfundar el arma para mantener vivo a Nacional en Sudamericana

En el olfato goleador de Luis Suárez recae una responsabilidad grande: liderar la remontada de Nacional de Uruguay cuando visite al brasileño Atlético Goianiense este martes en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El "Pistolero" deberá desenfundar el arma, tal y como lo hizo el viernes en el torneo uruguayo, si quiere que su equipo mantenga viva la ilusión de ganar por primera vez la Sudamericana.

La labor no pinta tan fácil, no sólo porque Nacional cayó 1-0 en Montevideo, sino porque la titularidad del astro uruguayo en Goiania (centro) no está asegurada.

"Hablamos con Luis el tema de los minutos, porque él se conoce y nosotros lo queremos tener lo más rápido posible, esa es la verdad. No podemos obviar el parate importante que tuvo", dijo el entrenador Pablo Repetto al Canal 12 de Uruguay.

La titularidad de Suárez, de 35 años, en el estadio Serra Dourada (19H15 locales, 22H15 GMT) se definirá horas antes del duelo que da un cupo a semifinales.

En esa ronda, el ganador de la llave chocará con el vencedor de la serie brasileña entre Sao Paulo y Ceará, que va 1-0 a favor del 'tricolor paulista'.

Hasta ahora, en los dos juegos que ha disputado con Nacional, el crac uruaguyo ha sido suplente: el primero, en el revés contra Goianiense; el segundo, en la victoria 3-0 contra Rentistas el viernes.

Suárez anotó contra Rentistas su primer gol desde que regresó de Europa, donde brilló durante 17 años. Y pudieron ser dos, pero el arquero rival le atajó una pena máxima.

Con la confianza al alza, el goleador histórico de la selección de Uruguay espera la decisión de su entrenador. Si Repetto opta por preservarlo, Franco Fagundez debería ser titular junto al argentino Emmanuel Gigliotti.

Además de la presencia o no de Suárez desde el inicio, el entrenador uruguayo dice tener un par de dudas más en el once, para un juego que pronostica abierto debido a la corta ventaja que alcanzaron los 'dragones' en Montevideo.

"No creo que con la ventaja mínima que tienen hagan un planteamiento como el que hicieron, sobre todo en el segundo tiempo, de defender muy atrás", afirmó.

Al Atlético Goianiense le sirve que los focos estén encima de Nacional, un equipo con mucho más peso continental al haber ganado tres Copas Libertadores (1971, 1980, 1988).

El club que dirige el exjugador Jorginho, campeón del mundo con Brasil en 1994, protagoniza su mejor participación en un torneo internacional y está cerca de las semis de la Copa do Brasil (venció 2-0 a Corinthians en la ida).

Pero en el Brasileirao coquetea con el descenso: es pentúltimo con 20 puntos en 21 juegos, aunque el sábado respiró un poco al derrotar 2-1 al Red Bull Bragantino en Goiania.

"Les dije a los jugadores que deberíamos ganar los duelos individuales, jugar con sangre en los ojos", afirmó el DT.

Sin Ronaldo, portero titular, lesionado en la ida, Goianiense apunta a defender la ventaja y mojar la pólvora del "Pistolero".

Posibles alineaciones:

Atlético Goianiense: Renan - Hayner, Wanderson, Klaus, Arthur Henrique - Gabriel Baralhas, Edson Fernando, Jorginho, Léo Pereira, Luiz Fernando - Diego Churín. DT: Jorginho.

Nacional: Sergio Rochet - Leandro Lozano, Léo Coelho, Nicolas Marichal, Camilo Cándido - Yonathan Rodríguez, Felipe Carballo, Alfonso Trezza, Diego Zabala - Luis Suárez, Emmanuel Gigliotti. DT: Pablo Repetto.

Árbitros: El argentino Darío Herrera acompañados por sus compatriotas Diego Bonfa y Maximiliano del Yesso en las bandas.

raa/ol