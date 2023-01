Polémica en EEUU al prescindir de profesora por mostrar imágenes de Mahoma

Una universidad estadounidense es blanco de críticas por haber despedido a una profesora que mostró imágenes del profeta Mahoma en clase.

La Universidad de Hamline, en el estado de Minnesota, en el norte de Estados Unidos, "reconoce que no ha renovado el contrato de una profesora de historia del arte el semestre pasado tras la queja de una estudiante musulmana", afirmó el grupo de libertades civiles FIRE en una denuncia presentada el 4 de enero ante el consejo de enseñanza superior de Estados Unidos.

La alumna consideró que el hecho de que la profesora "mostrara en clase, de manera opcional, un cuadro del siglo XIV que representa al profeta Mahoma como parte de una discusión sobre arte islámico" vulnera sus creencias religiosas, añadió la organización.

El islam, en su interpretación estricta, prohíbe cualquier representación del profeta Mahoma.

La asociación FIRE considera que prescindir de la profesora constituye "una clara violación" de las normas universitarias que exigen "garantizar la libertad de expresión y (...) la libertad académica".

Erika López Prater, profesora que hacía una suplencia, ya había mostrado otra imagen del profeta durante su curso en línea en octubre, pero invitó varias veces a los alumnos a abandonar la clase si deseaban hacerlo, informaron distintos medios estadounidenses.

La universidad la acusó de islamofobia y ella se disculpó. Aunque fue en vano.

"El respeto por los estudiantes que profesan la fe musulmana en esta clase debería haber prevalecido sobre la libertad académica", dijo la presidenta de la Universidad de Hamline, Fayneese Miller, en un correo electrónico citado por The New York Times.

"Si un profesor de historia del arte no puede mostrar a los estudiantes universitarios una obra de arte esencial por miedo a que los estudiantes o el grupo ofendido puedan hacer que lo despidan, entonces no hay garantía de libertad académica en esta institución y no hay compromiso con la enseñanza superior", reaccionó la asociación Academic Freedom Alliance en un correo electrónico enviado a la universidad con fecha de principios de enero, en el que exige la reincorporación inmediata de López Prater.

Una petición en el sitio Change.org en apoyo a la académica y que pide una investigación ha reunido más de 7.600 firmas desde el 24 de diciembre.

En Francia, un profesor de historia y geografía fue apuñalado y decapitado cerca del instituto donde impartía clase en 2020 por un joven radicalizado de 18 años que lo acusó de mostrar en clase caricaturas de Mahoma.

dax/sl/erl/db