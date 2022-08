Popovici se proclama campeón de Europa de 200 metros libres con tercer mejor tiempo de la historia

El rumano David Popovici, que ya logró el título de campeón de Europa de 100 metros libres, volvió a ganar este lunes en Roma, esta vez en los 200 metros, logrando la tercera mejor marca de la historia con un crono de 1 minuto, 42 segundos y 97 centésimas.

Sólo el alemán Paul Biedermann, que ostenta el récord con 1 minuto y 42 segundos, y la leyenda estadounidense Michel Phelps, con 1 minuto, 42 segundos y 96 centésimas, nadaron más rápido.

Popovici, de 17 años, ya consiguió una doble victoria, en 100 y 200 metros libres, en el Mundial de Budapest en junio.

En cabeza desde la salida, el prodigio rumano nunca dejó escapar la primera posición e, incluso, aceleró en los últimos 100 metros, lo que le permitió distanciarse aún más del suizo Antonio Djakovic (1.45.60) y el austríaco Felix Auboeck (1.45.89).

Popovici rebajó en menos de tres décimas su récord, establecido en 1.43.21 el Campeonato del Mundo de Budapest el pasado 20 de junio, la antigua mejor marca mundial en categoría júnior.

El plan de carrera del prodigio rumano era simple: "No tenía realmente ningún tiempo en la cabeza, el único consejo que me dio mi entrenador es 'Haz algo que sea loco'. Creo que lo que he hecho es algo bastante loco por el momento", confesó el adolescente tras su carrera, cómodo ante los medios como es habitual en él.

El nadador rumano continúa desafiando el crono, tras conquistar el sábado el título europeo en la distancia reina de la natación, los 100 metros, batiendo el récord mundial que ostentaba el brasileño César Cielo en 46 segundos y 86 centésimas.

