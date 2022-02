"Por favor, no más guerra", pide el astro ruso de la NHL Alex Ovechkin

La estrella de la liga de hockey sobre hielo (NHL) Alex Ovechkin, una de las figuras rusas de mayor rango en el deporte norteamericano, hizo el viernes un llamamiento a la paz en sus primeras declaraciones sobre la invasión de Ucrania por el ejército ruso.

"Por favor, no más guerra", dijo el jugador de los Washington Capitals tras una práctica en Filadelfia. "No importa quién esté en la guerra. Rusia, Ucrania, diferentes países. Creo que tenemos que vivir en paz".

Ovechkin, cuyos padres, esposa e hijos se encuentran en Rusia, ha sido reconocido con tres premios MVP (Jugador Más Valioso) de la NHL y en 2018 lideró a los Capitals a su primera victoria en la Copa Stanley.

El jugador, de 36 años, ha expresado en el pasado su apoyo al presidente ruso, Vladimir Putin, quien ordenó la ofensiva militar en territorio ucraniano.

"Es una situación difícil", afirmó Ovechkin. "Tengo familia en Rusia y son momentos de miedo. Pero no podemos hacer nada. Solo esperamos que acabe pronto y que todo vaya bien".

Cuando se le preguntó si su respaldo a Putin sigue tan firme tras la invasión, Ovechkin respondió: "Bueno, es mi presidente. Pero como he dicho, no me dedico a la política. Soy un deportista y espero que todo se solucione pronto".

"No quiero que nadie salga herido, que nadie muera", recalcó. "Soy ruso. Es algo que no puedo controlar. No está en mis manos. Espero que esto termine pronto".

La invasión rusa ha provocado hasta el momento la huida de más de 50.000 ucranianos del país, según la ONU, y más de 100 muertos, según Kiev.

