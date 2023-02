Portugués Sousa y boliviano Dellien, a cuartos en el ATP de Córdoba

El portugués Joao Sousa y el boliviano Hugo Dellien resolvieron con victorias sus encuentros en la tarde del jueves y se clasificaron a los cuartos de final del ATP 250 de Córdoba, torneo con el que empieza la gira sudamericana de tierra batida.

Sousa, 162º del ranking, se metió a la instancia de los ocho mejores del Córdoba Open con un ajustado triunfo por 7-5 y 7-6 (8/6) sobre el chileno Cristian Garín (103), en uno de los cotejos disputados al intenso calor de la sesión vespertina.

Sousa, que venía de sufrir cinco derrotas en el comienzo de la temporada, encontró mejores sensaciones en el polvo de ladrillo cordobés, luego de un ajustado triunfo sobre el argentino Etcheverry en el estreno, a lo que siguió una victoria que se resolvió por detalles sobre Garín.

Su próximo adversario será el ganador del cotejo entre el español Albert Ramos Viñolas, tercer favorito y campeón defensor, y el serbio Dusan Lajovic.

También avanzó el boliviano Hugo Dellien (138), que entró desde la clasificación y este jueves se impuso al argentino Guido Pella por 6-3 y 6-4. Dellien aguarda ahora al vencedor del choque entre los locales Diego Schwartzman, máximo favorito, y Juan Manuel Cerúndolo.

"Me siento bien, estoy compitiendo bien. No es fácil jugar acá, hace mucho calor, pero me estoy sintiendo fuerte de cabeza y así pude ganar estos cuatro partidos", destacó Dellien, que tiene a Pella como compañero en el dobles en este mismo torneo.

En el primer encuentro de la jornada, el argentino Federico Coria (67) superó al italiano Marco Cecchinato (93) por 6-3, 3-1 y retiro del tenista europeo por una dolencia en el hombro derecho. Coria, sexto favorito, está en los cuartos de final a la espera del vencedor del cruce argentino entre Francisco Cerúndolo y Federico Delbonis.

Estos son los resultados del jueves en el ATP de Córdoba:

-Segunda ronda:

Federico Coria (ARG/N.6) a Marco Cecchinato (ITA) 6-3, 3-1, retiro

Joao Sousa (POR) a Cristian Garín (CHI) 7-5, 7-6 (8/6)

Hugo Dellien (BOL) a Guido Pella (ARG) 6-3, 6-4

str/gfe