Posible victoria de 'Checo' Pérez en su tierra, el gran atractivo del GP de México

Definidos ya el campeón y el ganador de los constructores, la posibilidad de un triunfo del local Sergio 'Checo' Pérez (Red Bull) en el Gran Premio de México es el atractivo de la vigésima carrera de Fórmula 1 que se disputará este fin de semana.

El neerlandés Max Verstappen, coequipero del 'Checo' Pérez, se coronó en el Gran Premio de Japón (9 de octubre) y Red Bull se hizo del título por equipos en el Gran Premio de Estados Unidos (23 de octubre).

Verstappen es inalcanzable en la clasificación de pilotos con 391 puntos, mientras debajo del neerlandés, Charles Leclerc y Sergio Pérez se han trabado en una lucha por el subcampeonato. El piloto monegasco de Ferrari ha acumulado 267 unidades, dos más que el corredor mexicano de Red Bull.

Esa contienda del 'Checo' Pérez con Leclerc acapara los focos en el Gran Premio de México. Arropado por la afición local, el mexicano tratará de buscar su tercera victoria en la temporada para igualar al monegasco y con ello rebasarlo en la clasificación.

Desde la reincorporación del Gran Premio de México al calendario de la Fórmula 1 en 2015, Sergio Pérez sólo pudo acceder una vez al podio hasta ahora: en 2021 fue tercero, ya con Red Bull.

Con Verstappen -ganador de 13 carreras en 2022- ya coronado, se habla de la posibilidad de que el neerlandés facilite la victoria de Pérez en su país y ante su gente, más aún porque el mexicano fue vital para la coronación de su coequipero en 2021 protegiéndolo de la presión de Lewis Hamilton, corredor británico de Mercedes, en el Gran Premio de Abu Dabi.

Pero el mexicano no pretende que Verstappen le devuelva el favor. "No necesito que me regalen nada, todo lo que he logrado ha sido sin ningún regalo durante tantos años, pienso en hacer un trabajo perfecto este fin de semana y en buscar esa victoria", declaró el 'Checo' Pérez, de 32 años.

Verstappen tampoco se siente cómodo con la especulación de facilitarle la jornada al mexicano: "Creo que 'Checo' lo puede hacer por sí solo; espero que terminemos primero y segundo, por supuesto".

Este Gran Premio de la Ciudad de México se realizará en el tradicional Autódromo Hermanos Rodríguez cuya pista tiene una longitud de 4,304 kilómetros. Se correrán 71 vueltas para un recorrido total de 305,354 kilómetros.

El viernes se llevarán a cabo la primera y la segunda tandas de ensayos libres a partir de las 13H00 y 16H00 locales (18H00 y 21H00 GMT).

El sábado se realizarán los terceros ensayos a las 12H00 locales (17H00 GMT) y la clasificación a las 15H00 (20H00 GMT).

El domingo tendrá lugar la carrera que comenzará a las 14H00 locales (20H00 GMT).

