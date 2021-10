Prejuicios antisemitas son generalizados en Grecia y países del Este de Europa (estudio)

Grecia y países del Este -en particular Rumania, Polonia y Hungría- son las regiones europeas donde los prejuicios antisemitas están más extendidos, según una encuesta realidada en 16 Estados y divulgada este martes.

La creencia en una "red judía secreta que influye en los asuntos políticos y económicos del mundo" es compartida por el 58% de los griegos, el 39% de los húngaros y el 34% de los eslovacos encuestados, afirma el documento.

De acuerdo con el estudio más de un tercio de los griegos y polacos (36%) y el 30% de los húngaros encuestados creen que "los judíos nunca serán capaces de integrarse plenamente en la sociedad".

Alrededor del 36% de los griegos, el 27% de los húngaros y el 23% de los polacos encuestados tienen "sentimientos bastante negativos" hacia los judíos, una proporción del 11% en Alemania, del 8% en Francia y del 3% en Suecia y el Reino Unido, y 2% en Holanda.

En general, una cuarta parte de los encuestados está de acuerdo en que "las políticas de Israel les permiten entender por qué algunos odian a los judíos"'.

Se trata de una encuestra que realizó el instituto Ipsos entre diciembre de 2019 y enero de 2020, encargada por la Liga de Acción y Protección (LAP), una organización relacionada con la Asociación Judía Europea (AJE).

"Vemos en esta encuesta que en los países de Europa Occidental hay más un sentimiento antiisraelí y en los países de Europa del Este hay un antisemitismo más tradicional", comentó el rabino Slomo Koves, fundador de la LAP.

No obstante, Koves señaló que la encuesta apenas consideró los prejuicios antisemitas pero que era necesario considerar no apenas los incidentes sino también la percepción de la población judía en cada país.

"Grecia aparece como el país donde los prejuicios están más presentes, pero no creo que Grecia sea el país menos seguro para los judíos", expresó en una rueda de prensa.

Por su parte, Joel Margui, presidente del Consistorio Central de Francia y del Centro Europeo del Judaísmo, pidió a la UE que garantice la libertad de culto judío, en particular por iniciativas como la adoptada en Bélgica, que prohíbe la matanza ritual.

"Si ya no podemos comer kosher, si ya no podemos circuncidar a nuestros hijos, si ya no podemos respetar nuestras tradiciones, ya no tenemos futuro en los países que nos impidan hacerlo", advirtió.

alm/ahg/mb