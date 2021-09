Premier peruano amenaza con nacionalizar gas en Perú

El jefe de gabinete peruano, Guido Bellido, amenazó este domingo nacionalizar el yacimiento de gas natural de Camisea en la región Cusco, si la empresa concesionaria, encargada de la explotación y comercialización del recurso, no acepta renegociar con el estado el reparto de utilidades.

"Convocamos a la empresa explotadora y comercializadora del gas de Camisea, para renegociar el reparto de utilidades a favor del Estado, caso contrario, optaremos por la recuperación o nacionalización de nuestro yacimiento", indicó Bellido en su cuenta Twitter.

"Necesitamos tener en el país el gas que esté al acceso de los que menos tienen. Hoy tenemos acceso a costos internacionales", agregó a la prensa Bellido en una reunión con organizaciones sindicales en Arequipa.

Pese que el presidente peruano, Pedro Castillo, y el ministro de Economía, Pedro Francke, reiteraron durante su reciente gira internacional que el gobierno no tiene planes de expropiar, el premier contradice la posición del Ejecutivo al conminar a la empresa concesionaria del gas Camisea.

"No somos comunistas, nosotros no hemos venido a expropiar a nadie, nosotros no hemos venido a ahuyentar las inversiones, por el contrario, llamamos a los grandes inversionistas, los empresarios para que vayan al Perú, para que lleguen al Perú", manifestó Castillo ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) desde Washington.

El 13 de setiembre, Castillo expresó su intención de "recuperar" el yacimiento del gas de Camisea, uno de sus principales ofrecimientos cuando era candidato a la presidencia y que mencionó el pasado 29 de julio en la ceremonia simbólica de asunción al mando en la Pampa de la Quinua, en Ayacucho (sudeste).

"Nos vamos a comprar el pleito para recuperar el gas de Camisea para todos los peruanos", anunció Castillo en la inauguración de una universidad en la región Cajamarca.

Más de 1,2 millones de casas reciben en la actualidad gas natural, según el gobierno, una sexta parte de los hogares del país.

Además, Perú exporta gas natural licuado a México, China, Japón, Corea del Sur y algunos países de Europa.

Su explotación está en manos de un consorcio multinacional de capitales estadounidenses, surcoreanos, argelinos, argentinos y españoles, que controla el yacimiento de Camisea, en el sureste de Perú, una de las mayores reservas de Sudamérica.

