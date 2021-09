Premier peruano amenaza con nacionalizar yacimiento de gas

El jefe de gabinete de Perú, Guido Bellido, amenazó este domingo con nacionalizar el yacimiento de gas natural de Camisea, en la región de Cusco, si la empresa encargada de la explotación y comercialización del recurso se niega a renegociar con el Estado el reparto de utilidades.

"Convocamos a la empresa explotadora y comercializadora del gas de Camisea a renegociar el reparto de utilidades a favor del Estado. Caso contrario, optaremos por la recuperación o nacionalización de nuestro yacimiento", indicó Bellido en su cuenta de Twitter.

"Necesitamos tener en el país el gas que esté al acceso de los que menos tienen. Hoy tenemos acceso a costos internacionales", agregó a la prensa Bellido en una reunión con organizaciones sindicales en Arequipa.

El presidente Pedro Castillo y el ministro de Economía Pedro Francke habían afirmado durante una reciente gira internacional que el gobierno no tiene planes de expropiar.

"No somos comunistas, nosotros no hemos venido a expropiar a nadie, nosotros no hemos venido a ahuyentar las inversiones. Por el contrario, llamamos a los grandes inversionistas, los empresarios para que vayan al Perú, para que lleguen al Perú", manifestó Castillo ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington.

El 13 de setiembre, el presidente expresó su intención de "recuperar" el yacimiento de Camisea, una de sus principales promesas de campaña.

"Nos vamos a comprar el pleito para recuperar el gas de Camisea para todos los peruanos", dijo en la inauguración de una universidad en la región de Cajamarca.

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, respaldó la iniciativa del premier para renegociar los contratos con la empresa concesionaria.

"No es posible que a pocos kilómetros de este yacimiento de gas, la gente no tenga gas. Esto tiene que resolverse de manera rápida", dijo a la prensa Cevallos.

El ministro de Energía y Minas, Ivan Merino, aseguró que desde su ministerio propiciará el diálogo con la empresa. "Estamos comprometidos en trabajar con todos los actores, para lograr consensos en función al bienestar concreto de la ciudadanía", tuiteó Merino.

Sectores opositores criticaron fuertemente el anuncio del jefe del gabinete.

La exministra de Economía María Antonieta Alva calificó de irresponsables la declaraciones de Bellido.

"Afectan la percepción de los inversionistas sobre el Perú. Ahuyenta la inversión privada cuando lo que más necesitamos es reactivación y generación de empleos", comentó en Twitter la ex integrante del gobierno del expresidente Martín Vizcarra (2018-2020).

"Generan litigios en tribunales internacionales y perderlos cuestan miles de millones al Perú", agregó.

Patricia Chirinos, congresista del partido Avanza País y tercera vicepresidenta del Congreso, presentó el domingo una moción para citar a Bellido al parlamento, a fin de que explique su mensaje.

"Este tipo de expresiones solo se pueden dar en un país donde no hay democracia y donde imperan las acciones dictatoriales, como es el caso de Cuba y Venezuela", se lee en el escrito de Chirinos, quien a finales de agosto acusó al premier de haberla agredido con una frase sexista.

Más de 1,2 millones de hogares reciben en la actualidad gas natural, según el gobierno, una sexta parte de los hogares del país.

Además, Perú exporta gas natural licuado a México, China, Japón, Corea del Sur y algunos países de Europa.

Su explotación está en manos de un consorcio multinacional de capitales estadounidenses, surcoreanos, argelinos, argentinos y españoles, que controla el yacimiento de Camisea, en el sureste de Perú, una de las mayores reservas de Sudamérica.

El Consorcio Camisea entregó en los últimos 15 años (2004 a 2019) más de 8.000 millones de dólares en regalías monto que representa cerca del 0,5% del Producto Bruto Interno (PBI) del país andino.

