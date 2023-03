Presidente argentino abre año legislativo con nuevas críticas a la justicia

El presidente argentino, Alberto Fernández, abrió el miércoles ante el Congreso el último año legislativo de su mandato con un discurso plagado de críticas al sistema judicial, una nueva escalada de su enfrentamiento con la justicia.

Fernández, de 63 años, aseguró que "el poder judicial no cuenta con la confianza pública, no funciona eficazmente y no se muestra con la independencia requerida frente a los poderes fácticos y políticos".

Su vicepresidenta, Cristina Kirchner, fue condenada en diciembre pasado a seis años de prisión e inhabilitación política por corrupción, un proceso que el presidente calificó de "absurdo jurídico".

Fernández impulsa un juicio político a los magistrados de la Corte Suprema, a los que acusa de alinearse con la oposición.

La confrontación escaló en diciembre cuando la Corte falló a favor del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, gobernada por la oposición, en una puja por el reparto de los impuestos estatales.

En su discurso frente a los legisladores, Fernández volvió a insistir en "la necesidad de trabajar mancomunadamente para realizar las adecuaciones necesarias al sistema judicial".

No dijo si se va a presentar a las presidenciales de este año. Abordó la situación económica del país y la inflación, que el año pasado fue de un 94,8%, un problema que carcome a la sociedad argentina.

"No pretendemos negar las dificultades (...) la alta inflación que todos sufrimos es un factor central de la desorganización de nuestra economía. Estamos abocados a reducirla sin generar incrementos en los niveles de pobreza o frenos en el crecimiento", afirmó.

El mandatario, sin embargo, destacó los logros de su política económica. Tras un derrumbe de 10% en 2020 provocado por el covid-19, la economía creció 10,3% en 2021 y 5,4% en 2022. Y las proyecciones, dijo, son buenas para este año. "Serán tres años consecutivos de crecimiento, algo que no sucedía desde 2008.

El gobierno de Férnandez llegó a principios de 2022 a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar una deuda de 44.000 millones de dólares, heredada del anterior gobierno, encabezado por el centroderechista Mauricio Macri.

Por eso, el mandatario recordó que mantener el equilibrio fiscal del país es el "horizonte", una petición del Fondo.

