Presidente de la UCI anuncia "ajustes" pero no "revolución" en sistema de descenso del World Tour de ciclismo

Algunos "ajustes son posibles pero no una revolución", declaró el presidente de la Unión Ciclista Internacional (UCI), David Lappartient, el sábado a la AFP sobre el a veces criticado sistema de descenso del World Tour, la primera división mundial.

"No cambiamos las reglas en el último momento", insistió durante los Mundiales de ciclismo en Wollongong (Australia), mientras que varios de los jefes de los equipos en la lucha por la permanencia han amenazado con acciones judiciales, para protestar contra un sistema que consideran imperfecto.

A principios de 2020, la UCI puso en marcha una clasificación general basada en el cúmulo de puntos ganados en las carreras profesionales durante tres temporadas. Al término de ese periodo, los 18 equipos mejor posicionados se mantendrán en el World Tour para otro ciclo de tres temporadas.

Una plaza en la élite garantiza a las formaciones la participación automática en las grandes carreras. Sin embargo, el descenso al escalón inferior, las ProSeries, expone a los equipos a tener que esperar una hipotética invitación y, por tanto, a perder contratos de patrocinadores y corredores.

La fecha para dejar de contar los puntos es el próximo 18 de octubre.

Los equipos Lotto Soudal e Israel-Premier Tech son los que descenderían en este momento, con otras formaciones como Cofidis todavía en peligro. Alpecin-Deceuninck y Arkéa Samsic, actualmente en segunda división, están listos para reemplazarlos.

Varios corredores no fueron autorizados por sus equipos a participar en los Mundiales de Australia para cazar valiosos puntos antes del final del plazo, participando en carreras de un día.

"Algunos equipos parecen descubrir un poco tarde un sistema que fue aprobado por unanimidad en 2018 por los corredores, la organización, los equipos y la UCI. No hay sistema perfecto. En el deporte, hay que aceptar el descenso", comentó Lappartient, que se siente "confiado" contra las eventuales acciones judiciales.

"Todo el mundo dice que habría que cambiar el sistema pero nadie me envía propuestas", añade.

Por lo tanto no habrá "una revolución" pero Lappartient dice estar listo a realizar algunos "ajustes" sobre el baremo de puntos atribuidos para el próximo ciclo de tres años.

El hecho de que algunas carreras de segundo e incluso tercer nivel recompensen en ocasiones más que una prueba de renombre ha sido muy criticado. Una victoria de etapa en el Tour de Francia, por mucha fama que tenga la Grande Boucle, "tan solo" aporta 120 puntos y una sexta posición, ninguno (solo los cinco primeros por etapa son recompensados). Por comparar, en la Polynormande, carrera de un día de la Copa de Francia, la victoria permite ganar 125 puntos y la sexta posición, 40.

"Hay algunas carreras donde hace falta que el baremo sea más ajustado", concede Lappartient. "Pero el equilibrio no es fácil de encontrar y tenemos que tener cuidado con que el peso de las grandes vueltas no conlleve a que las carreras de un día no cuenten casi nada".

