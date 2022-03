Presidente de México recomienda a Argentina evitar default de su deuda

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, recomendó este jueves a su par argentino, Alberto Fernández, avanzar en las negociaciones con el FMI para evitar un default de su deuda que afectaría a la economía mundial.

Argentina negocia actualmente con el Fondo Monetario Internacional (FMI) el refinanciamiento de empréstitos por unos 45.000 millones de dólares.

"Respetuosamente, porque es un asunto de los argentinos, si me preguntaran mi opinión, diría que acepten la prórroga de pago y que no haya moratoria, que eso no va a ayudar", dijo López Obrador en su conferencia de prensa diaria.

El mandatario mexicano advirtió que un default en la deuda del país sudamericano "no ayuda ni a Argentina ni al resto de las economías del mundo".

López Obrador también dio a conocer una carta que le envió a Fernández días atrás, en la que le manifiesta su solidaridad ante lo que denuncia como una "estrategia mediática golpista" y "una embestida de la élite conservadora" argentina.

Se refería así a las críticas a la gestión de Fernández, sobre todo por el manejo de la economía.

"Estoy seguro de que saldrás inmune de la estrategia mediática golpista", señala el texto leído en la rueda de prensa.

Los gobiernos de Fernández y de López Obrador, ambos de izquierda, han estrechado sus relaciones con una visita del argentino a México hace un año y su colaboración para producir la vacuna de AstraZeneca contra el covid-19.

En anteriores ocasiones, López Obrador ha pedido al FMI un trato "justo" para Argentina en la renegociación, y sostiene que el organismo debe reconocer que cometió un "error" al otorgar al anterior gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) créditos "más allá de lo razonable".

