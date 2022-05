Presidente de México tacha de asunto político suspensión de Tren Maya

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este martes que la suspensión indefinida de la construcción de un polémico tramo del denominado "Tren Maya", decidida por un juez, responde a intereses políticos y de empresas.

"Este es un asunto 'politiquero' de quienes no quieren que se lleve a cabo la obra, son pseudoambientalistas financiados por grandes empresas, sobre todo del turismo y también por gobiernos extranjeros", dijo el mandatario izquierdista en su conferencia de prensa matutina.

El lunes se conoció un fallo de un juez federal que ordena detener de manera indefinida el tramo de 60 km entre los balnearios turísticos de Playa del Carmen y Tulum, en la Riviera Maya, por no cumplir con la normativa ambiental.

El gobierno está preparando los estudios de impacto ambiental de la obra que se requieren y puede recurrir a una instancia superior para revocar la suspensión de los trabajos, que está vigente desde abril pasado tras una primera resolución judicial.

"Estamos seguros de que la obra va a continuar (...). Vamos a cumplir legalmente y no van a poder detenernos y no van a imponerse los intereses particulares, no van a estar por encima del interés general", dijo López Obrador.

La obra fue detenida tras un recurso legal presentado por ambientalistas, que denuncian que esta obra causaría enormes daños a la zona, conocida por sus selvas y cenotes (pozos subterráneos de agua dulce).

"Hay ambientalistas financiados por el gobierno de Estados Unidos", reclamó López Obrador al subrayar que su gobierno buscará en tribunales apelar el fallo para que continúe la construcción, a cargo del Ejército.

Otro tramo de la obra, entre Cancún y Tulum, también fue suspendida provisionalmente por un juez el pasado 2 de mayo.

El "Tren Maya" figura junto con un aeropuerto que sirve a la capital y una refinería en Tabasco (sur), entre los proyectos insignia de López Obrador. Esta previsto que el ferrocarril recorra 1.554 km y se espera que esté concluido en 2023.

sem/dga