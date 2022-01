Primer ministro israelí dice haber recibido amenazas de Netanyahu

El primer ministro israelí, Naftali Bennett, afirmó haber sido amenazado en mayo de 2021 por su rival Benjamin Netanyahu durante las negociaciones para formar un gobierno, en una entrevista a un diario israelí publicada el viernes.

En aquel momento, Netanyahu, primer ministro saliente, esperaba conservar su puesto tras las elecciones de marzo --las cuartas en menos de dos años por falta de un gobierno estable-- pero Bennett, bien situado tras los comicios, buscaba con otros socios expulsarlo del poder.

"Cuando se dio cuenta de que no tenía la intención de dejarlo llevar a Israel a unas quintas elecciones, me amenazó realmente", declaró Bennett al periódico de izquierdas israelí Haaretz.

Según la entrevista, en un encuentro en mayo, Netanyahu le habría dicho: "'Escucha, si entiendo bien lo que quieres hacer, tienes que saber que voy a lanzar contra ti toda mi maquinaria de guerra (...) y veremos qué pasa'".

Para Bennett, Netanyahu hablaba "de su ejército de bots [programas], de grupos en línea, de gente en la radio, en la televisión y en las redes sociales".

Estas amenazas convencieron a Bennett, líder de la derecha nacionalista y aliado del Likud de Netanyahu, para establecer una alianza heterogénea compuesta por partidos de derecha, izquierda, centro y una formación árabe.

"Entonces algo cambió para mí. Me di cuenta de que (...) si no tomaba ninguna decisión, el país no saldría adelante", prosiguió Bennett, que en junio se puso al frente de esta coalición que puso fin a 12 años ininterrumpidos de Netanyahu en el poder.

El ex primer ministro está inculpado de corrupción, abuso de confianza y malversación en una serie de casos, y su juicio empezó en mayo de 2020.

Netanyahu, el jefe de gobierno que más tiempo ha ocupado este cargo en la historia de Israel, clama su inocencia y acusa a la justicia de haber orquestado un "golpe de Estado" contra él. El lunes declaró que rechazaba un acuerdo de negociación de su condena.

