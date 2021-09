Pronóstico reñido para el León de Oro de la Mostra de Venecia

Pedro Almodóvar, Jane Campion, Paolo Sorrentino y Pablo Larraín figuran entre los favoritos al León de Oro de la Mostra de Venecia que se otorga este sábado, con un pronóstico reñido por la alta calidad de los filmes.

En total 21 películas, todas estrenos mundiales, concursan por el máximo galardón, en una edición particularmente rica, en la que brilló también el cine de América Latina, con sus denuncias sociales y su capacidad de llegar al corazón del espectador.

Basándose en el puntaje de los críticos internacionales publicado por el diario del festival Ciak, los favoritos serían, entre otros, el filme de la neozelandesa Jane Campion "El poder del perro" y "Madres paralelas" del español Pedro Almodóvar, quien aborda a su manera el tema de los desaparecidos durante la dictadura franquista.

Importantes críticos, con un promedio de 4 estrellas sobre 5, han aplaudido también la última obra del italiano Paolo Sorrentino, "Fue la mano de Dios", un emocionante filme autobiográfico ambientado en la turbulenta Nápoles natal y dedicado en parte a su ídolo, el argentino Diego Armando Maradona.

Todos los críticos están de acuerdo con la magnífica interpretación de Kristen Stewart en el papel de la princesa Diana en el filme "Spencer" del chileno Pablo Larraín, candidato igualmente al premio a la mejor actuación.

El jurado presidido por el coreano Bong Joon-ho, autor del aclamado "Parásitos" y conocido por su sensibilidad política, podría premiar también al venezolano Lorenzo Vigas, por su poderosa denuncia contra las maquiladoras en México en "La caja", con un buen puntaje entre los críticos.

Tienen opciones igualmente la pareja de cineastas rusos, Natasha Merkulova y Alexei Chupov, quienes impresionaron con su maestría visual y narrativa en el filme "El capitán Volkonogov escapó", parábola sobre la tortura y la redención en la era estalinista.

Entre las candidatas a los premios a la mejor actuación femenina figura Penélope Cruz, por su papel en "Madres paralelas" y en la comedia negra de los argentinos Mariano Cohn y Gastón Duprat "Competencia oficial".

El gigante de la industria audiovisual Netflix se confirma como líder del sector al proponer los filmes de Sorrentino y Campion, después de haber obtenido en 2018 el León de Oro con "Roma" del mexicano Alfonso Cuarón, premiada luego en los Globos de Oro y los Oscar.

En las últimas ediciones filmes que han triunfado en la Mostra han obtenido el Oscar, entre ellos "Nomadland" (2020), "Joker" (2019), "Roma" (2018) y "La forma del agua" ("The Shape of Water", 2017), confirmando que Venecia se ha convertido en el trampolín para una exitosa carrera en Estados Unidos.

Sin embargo, nadie puede excluir que uno de los últimos filmes proyectados, de tres horas y cuarenta minutos, dirigido por el filipino Erik Matti con el título "On the Job: The missing 8", se haga con el máximo galardón al narrar la desaparición de ocho periodistas en las sombras del poder de un caudillo local, tema de gran actualidad.

La 78ª edición de la Mostra, que arrancó con dificultades técnicas para reservar debido a los requisitos de seguridad y a las estrictas medidas sanitarias, ofreció una sabia mezcla de grandes producciones estadounidenses, cine de autor y lluvia de estrellas.

El festival más antiguo del mundo se cerró de hecho con el desfile sobre el tapete rojo de la mediática pareja Jennifer López y Ben Affleck, al lado de Matt Damon y Adam Driver, acaparando los flashes de los "paparazzi", como hace 20 años.

kv/erl