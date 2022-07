"Puedo correr aún más rápido", asegura la campeona jamaicana Fraser-Pryce

La jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce conquistó el domingo su quinto título mundial de los 100 metros a los 35 años, batiendo el récord de esta competición, y al comparecer ante la prensa se mostró segura de que es "capaz de correr más rápido".

Deslumbrando a los aficionados del Hayward Field de Eugene (Estados Unidos), Fraser-Pryce se impuso a sus acérrimas rivales y compatriotas Shericka Jackson y Elaine Thompson-Herah con un tiempo de 10.67 segundos, el mejor en la historia de los Mundiales.

La jamaicana se tomó este triunfo como una prueba de que nunca se ha marcado límites en su extraordinaria carrera.

"Creo en mi capacidad para correr más rápido y por eso no pararé hasta conseguirlo", aseguró en la zona mixta la caribeña que, al igual que sus compatriotas, no ofreció después rueda de prensa.

"El secreto de mi éxito es que soy una competidora. Me encanta la competición y creo que Dios me ha dado un don", afirmó.

"Trabajo duro, soy decidida y siempre quiero más", dijo la jamaicana, que todavía quiere competir en los 200 metros y los 4x100 en Eugene.

"Este es mi quinto título mundial en los 100 metros, y llega a los 35 años. ¡Sí, he dicho 35!", recalcó con una sonrisa. "Por encima de todo, siempre he creído en mí misma, siempre he creído en mis capacidades".

El triplete jamaicano quedó culminado con Shericka Jackson quedándose con la plata con un tiempo de 10.73 y Elaine Thompson-Herahwith, cinco veces campeona olímpica, con el bronce con 10.81.

"Sin duda era algo que teníamos en mente", reconoció Fraser-Pryce. "Me alegro de que hayamos podido hacerlo y de que hayamos acabado primeras las tres".

"Sabíamos que Estados Unidos había hecho el triplete de los 100 metros (masculinos) así que no podíamos dejar que nos robaran el espectáculo", dijo en referencia al triunfo de los velocistas locales Fred Kerley, Marvin Bracy y Trayvon Bromell el sábado.

Fraser-Pryce es también la primera atleta que gana cinco oros en la misma disciplina de pista en los Mundiales, con triunfos en 2009, 2013, 2015, 2019 y 2022.

El título de Doha-2019 y el de este domingo los logró convertida ya en madre, después de dar a luz a su hijo Zyon en 2017.

"Muchas veces la gente habla de mi edad o de ser madre, pero yo lo veo como parte del viaje en la vida", recalcó. "Y en lugar de pensar en ello como algo que me afectará negativamente, lo veo como una experiencia positiva".

"Mi marido y mi hijo estaban en las gradas. Pero no les gusta ser el centro de atención, así que se sientan en lo más alto para que nadie los vea", reveló.

bur-gbv/zm