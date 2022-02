Puesta en alerta de fuerza nuclear rusa es "irresponsable", dice jefe de la OTAN

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, tachó este domingo de "irresponsable" a Rusia después de que el presidente Vladimir Putin pusiera en alerta a la "fuerza de disuasión" nuclear del ejército ruso.

"Es una retórica peligrosa. Es un comportamiento irresponsable", declaró Stoltenberg a la CNN.

"Y, por supuesto, si se combina esta retórica con lo que están haciendo sobre el terreno en Ucrania, librando una guerra contra una nación soberana independiente, llevando a cabo una invasión en toda regla de Ucrania, esto añade gravedad a la situación". añadió.

Según el secretario general de la organización, estas declaraciones de Putin están precedidas por un discurso "muy agresivo" por parte de Rusia "desde hace varios meses y principalmente en las últimas dos semanas".

"No solo amenazan a Ucrania, sino también a los países aliados de la OTAN, y piden que retiremos nuestras fuerzas armadas del flanco este de la alianza", agregó.

Vladimir Putin anunció el domingo que puso en alerta a la "fuerza de disuasión" del ejército ruso, que puede incluir a la nuclear, en el cuarto día de la invasión de Ucrania por parte de Moscú.

El presidente ruso dijo que lo hacía por las "declaraciones belicosas de la OTAN" hacia Rusia.

En una entrevista difundida el domingo por la BBC, Stoltenberg también llamó a los Estados miembros de la OTAN a "crear un frente común" contra la "retórica amenazante" de Moscú.

"Nuestro mensaje es muy claro: los países de la OTAN se defienden y se protegen los unos a los otros. La OTAN no quiere una guerra con Rusia, no buscamos la confrontación. Somos una alianza defensiva", pero que "no haya malentendidos ni errores de cálculo sobre nuestra capacidad para defender a los aliados" ante posibles ofensivas rusas, insistió.

En cuanto a las acusaciones de Moscú de "declaraciones belicosas de la OTAN", el secretario general de la organización negó que fuera cierto.

"Fue Rusia la que comenzó la guerra, la que lleva a cabo una invasión militar a gran escala de una nación soberana y pacífica, por lo tanto no cabe duda de que Rusia es responsable. El presidente Putin es responsable de este conflicto", insistió Stoltenberg. "Lo que estamos haciendo es simplemente ayudar a Ucrania, ayudarla a que se respete su derecho a la legítima defensa".

