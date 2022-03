Pumas confía en lograr la hazaña ante Revolution en la Concachampions

El mexicano Pumas buscará el miércoles como local remontar una pesada desventaja ante el New England Revolution de Estados Unidos en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf-2022.

La semana pasada, los Pumas de la Universidad Nacional se metieron a la cancha nevada del estadio Gillette en Foxborough, donde el Revolution les pasó por encima por 3-0.

"No fue cuestión del clima, no estuvimos a la altura del partido. Es un resultado que me duele", sostuvo el argentino Andrés Lillini, director técnico de los felinos universitarios.

Para este compromiso de vuelta, Lillini sabe que para lograr el pase a semifinales será necesario "estar centrados y no volvernos locos".

Los felinos universitarios no pasan el mejor momento pues el fin de semana también perdieron por 2-1 ante el Cruz Azul en la liga mexicana y quedaron estancados en la media tabla.

Para afrontar el juego de vuelta ante el New England Revolution, Lillini apeló al fútbol que desplegaron como locales ante el Saprissa de Costa Rica, rival al que derrotaron 4-1 en el segundo partido de la de octavos de final, y también hizo un llamado a sus aficionados, "a los que confían", para seguir contando con su apoyo.

Con uno de los planteles más modestos del fútbol mexicano, los Pumas suelen jugar partidos importantes envueltos en dudas.

"Siempre nos dan por derrotados, nunca nos tienen fe", reclamó Lillini, pero expresó también la confianza en sus jugadores: "son fuertes para los desafíos complicados. No sé si lograremos los tres goles, pero vamos a salir a ganar".

Por su lado, el New England Revolution llegará a este compromiso tras un inicio incierto en la MLS con un empate, una victoria y una derrota, esta última el fin de semana anterior por 3-2 ante el Real Salt Lake.

En cuanto al juego de vuelta ante los Pumas, Bruce Arena, director técnico del Revolution, apuntó que la ventaja de 3-0 "es muy importante".

Y aunque criticó a la Concacaf por mantener el gol de visitante como criterio de desempate, Arena cree que en esta ocasión esa regla les puede beneficiar.

"Este es un partido de 180 minutos y los goles fuera de casa cuentan", apuntó Arena. "Creo que Concacaf está un año por detrás del resto del mundo con estas cosas; en casa era importante marcar goles y no recibir, para jugar en la Ciudad de México con un poco de seguridad, pero no va a ser fácil".

El partido se jugará a partir de las 20H15locales (02H15 GMT del jueves) en el estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México, con aforo para 58.445 espectadores.

Probables alineaciones

Pumas: Alfredo Talavera, Alan Mozo, José Galindo, Arturo Ortiz, Nicolás Freire, Jerónimo Rodríguez, Leonel López, Favio Álvarez, Higor Meritao, Rogerio de Oliveira, Juan Dinenno. DT Andrés Lillini.

New England Revolution: Earl Edwards, Brandon Bye, Andrew Farrell, Omar Gonzalez, DeJuan Jones, Matt Polster, Sebastian Lletget, Arnor Traustason, Carles Gil, Adam Buksa, Gustavo Bou. DT. Bruce Arena.

