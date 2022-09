Putin dice que Rusia "no aspira" a un regreso de la Unión Soviética

El presidente ruso Vladimir Putin aseguró este viernes que su país "no aspira" a restaurar la Unión Soviética, a pesar de la ofensiva en Ucrania y la anexión de cuatro regiones ucranianas tras "referendos" denunciados por Kiev y los occidentales.

"La URSS desapareció, el pasado no puede ser traído de vuelta. Y Rusia no tiene necesidad de eso hoy en día, no aspiramos a eso", declaró Putin durante un discurso en el Kremlin ante la élite política rusa.

También acusó a los últimos líderes de la Unión Soviética de "destruir nuestro gran país".

Putin formuló estas declaraciones en un discurso durante una ceremonia para formalizar la anexión a Rusia de cuatro regiones de Ucrania total o parcialmente controladas por Moscú, donde las autoridades prorrusas organizaron unos referendos que fueron tildados por Kiev y los países occidentales de "farsa".

En su intervención, Putin afirmó que los países occidentales quieren hacer de Rusia una "colonia" y les acusó de librar una "guerra híbrida" contra Moscú "con el objetivo de mantener su poder ilimitado".

"No necesitan a Rusia en absoluto", dijo.

"Occidente está dispuesto a todo para preservar el sistema neocolonial que le permite parasitar y, en realidad, saquear el mundo entero", agregó.

Según él, para los occidentales es "crucial que todos los países rindan su soberanía a Estados Unidos".

