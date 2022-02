Quartararo asegura no sentir "presión extra" de cara al Mundial de MotoGP de 2022

El campeón del mundo francés, Fabio Quartararo (Yamaha), aseguró este viernes en la víspera de los ensayos en Sepang (Malasia), que no siente "ninguna presión adicional" antes de iniciar la defensa de su título en MotoGP.

"No siento esto como una presión adicional, puesto que he cumplido mi sueño de la infancia. ¡Lo logré!", declaró Quartararo, de 22 años, primer francés campeón del mundo en la categoría reina, en 2021, durante una rueda de prensa virtual desde Malasia tras la presentación de su Yamaha YZR-M1 2022.

"La mayoría de los pilotos no consiguen ese objetivo, así que no siento un peso adicional sobre mis hombros. De hecho, es más una motivación extra. Ahora que he probado el sabor del título, quiero volver a vivirlo", prosiguió.

Campeón en 2020 por delante del italiano Francesco Bagnaia (Ducati), Quartararo encara 2022 como un nuevo campeonato. "No me digo que voy a defender mi título. Parto pensando en querer ganar, eso es todo", aseveró.

"Nunca tuve un problema con la presión, excepto cuando tenía 15-16 años y me comparaban constantemente con Marc (Márquez)", agregó.

"En 2020 vi a un psicólogo porque me enojaba demasiado, pero desde entonces se acabó. Ya no me enojo por pequeñas cosas como antes", indicó Quartararo.

Los dos días de ensayos en Sepang serán una oportunidad para que todos los pilotos prueben sus nuevos cuadros.

Otras pruebas se realizarán del 11 al 13 de febrero en Indonesia, antes del comienzo de la temporada el 6 de marzo en Catar.

