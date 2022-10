"Queremos dejarlo todo cerrado", afirma Ancelotti

El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, reiteró este lunes antes de enfrentarse el martes al Leipzig en la penúltima jornada de la Champions que el objetivo es "dejarlo todo cerrado" y pasar como primeros de grupo a octavos.

"Este es el objetivo, terminar primeros de grupo. Queremos dejarlo todo cerrado", aseguró Ancelotti en rueda de prensa, contento con la evolución del equipo en este inicio de temporada antes el parón por el Mundial de Catar.

"Es un periodo de temporada muy intenso, con demasiados partidos, en mi opinión. Lo estamos aguantando bien, aunque tenemos algunas bajas", aseguró el técnico merengue.

El Real Madrid no podrá contar en Leipzig el martes con Benzema, Valverde ni Modric, pero Ancelotti se muestra tranquilo y recuerda que no quiere arriesgar con sus jugadores.

"Son pequeñas molestias y nosotros no queremos arriesgar. Prefiero perder a Modric o Benzema para un partido y no para un mes", explicó Ancelotti, que no cree que los jugadores puedan jugar con menos intensidad por miedo a no llegar al Mundial.

"La lesión existe en el mundo del fútbol. Si no quieres lesionarte, quédate en el sofá. Te puedes lesionar en un entrenamiento, en un contacto con un compañero...", dijo Ancelotti.

"Por ahora todos quieren entrenarse. Si alguien me dice que tiene miedo, que se quede en casa en el sofá, viendo una serie o una película, que hay muchas", añadió el técnico merengue.

