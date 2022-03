Real Madrid, con remontada al París SG, y Manchester City a cuartos de Champions

El Real Madrid, que remontó la eliminatoria contra el París SG al ganar 3-1, y el Manchester City, que hizo valer el 5-0 de la ida, se clasificaron este miércoles para los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Ambos equipos se unen a Liverpool y Bayern Múnich, que lograron la clasificación el martes, eliminado al Inter y al RB Salzburgo, respectivamente.

Antes incluso de que finalicen las obras de remodelación, el Estadio Santiago Bernabéu vivió otra de sus noches mágicas en Europa.

El París SG, que fue mejor que el Real Madrid durante 150 minutos (los 90 de la ida, que acabó 1-0, y 60 de la vuelta), pagó caro el fallo de su portero, el internacional italiano Gianluigi Donnarumma, cuya indecisión permitió a Karim Benzema robar el balón y marcar el tanto del 1-1 que dio origen a la remontada blanca (minuto 61).

"Está claro que es una sensación de mucha injusticia por una falta clara sobre Donnarumma de Benzema", criticó el entrenador argentino del PSG Mauricio Pochettino en rueda de prensa.

"El estado emocional ha cambiado (tras el gol), no hemos gestionado bien las emociones y hemos estado demasiado expuestos", añadió.

Benzema fue el gran protagonista de la noche, al marcar también los otros dos goles blancos, prácticamente seguidos (76 y 78) cuando el transatlántico parisino ya hacía aguas.

"Hemos sufrido, pero hemos aguantado. En la primera parte era difícil recuperar el balón, después de una buena presión de Karim (Benzema) ha salido el primer gol y a partir de ahí ha salido la magia de este estadio (...) En los últimos 30 minutos sólo hubo un equipo en el campo", resumió por su parte el entrenador blanco Carlo Ancelotti-

Con su triplete, Benzema, que llegó al Real Madrid en 2009, suma 309 goles y se convierte en el tercer máximo goleador en la historia del equipo blanco, solo por detrás de Raúl González (323 tantos) y de Cristiano Ronaldo (451).

Benzema desbancó del podio de goleadores históricos a otro mito del madridismo, Alfredo Di Stefano, que anotó 308 goles con la camiseta blanca.

Antes, todo el protagonismo había sido para Kylian Mbappé. Si ya había sido el mejor en el Parque de los Príncipes y el autor del único tanto en París, este miércoles fue una pesadilla para la defensa blanca.

En una prodigiosa primera parte tuvo tres grandes ocasiones para abrir el marcador, incluido un tanto anulado por fuera de juego de Nuno Mendes, antes de marcar el primer tanto del partido culminando una rápida contra.

En la segunda parte logró otro gol, después de realizar un asombroso regate a Thibaut Courtois, pero también fue anulado por fuera de juego (54).

Fue apenas cinco minutos antes de que Donnarumma abriese la Caja de Pandora y el tsunami blanco se llevase por delante al París SG, que una temporada más se queda sin la deseada Liga de Campeones.

"Hoy hemos demostrado que el Madrid está vivo", se felicitó Benzema, que destacó a la afición blanca "que nos empuja y nos hace dar todo hasta el final"

Mucha menos historia tuvo el partido de Manchester, en una eliminatoria que había quedado decidida en Lisboa, donde el City ganó 5-0.

Eso permitió a Pep Guardiola hacer rotaciones e incluso darse el gusto de sacar en la segunda parte a Scott Carson, el veterano portero de 36 años que debutó así en la máxima competición europea de clubes.

En un partido en el que dominó, pero sin exhibir el juego ofensivo habitual, el equipo de Pep Guardiola llegó a marcar un tanto al inicio de la segunda parte, de Gabriel Jesús, pero fue anulado por fuera de juego del delantero brasileño.

"La primera parte ha sido mejor que la segunda. Después del gol anulado no estuvimos demasiado activos. No nos movimos. No era un partido fácil, después de la ida ya estaba todo casi decidido", admitió Guardiola tras el duelo.

Carson no pudo festejar su debut en Champions con una victoria, pero sí con la clasificación del City para los cuartos de final en una competición de la que es el vigente subcampeón.

