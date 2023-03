Red Bull y Verstappen, a confirmar su hegemonía en Arabia Saudita

Dos semanas después de haber dominado la carrera inaugural de la temporada en Baréin, Red Bull y el campeón Max Verstappen afrontan como grandes favoritos la segunda cita del curso, este fin de semana en Arabia Saudita, donde Ferrari llega herida por una penalización contra Charles Leclerc.

Red Bull triunfó en Sakhir a principios de mes, con la victoria de Verstappen y el segundo puesto del mexicano Sergio Pérez. Su monoplaza parece un escalón por encima del resto y eso parece clave en el rápido circuito urbano de Yedá.

"Creo que nadie podrá competir contra ellos esta temporada. Creo que ganarán todas las carreras esta temporada", se resignó George Russell (Mercedes) después de la carrera de Baréin.

"Tras un buen inicio en Baréin, no creo que la tarea sea fácil en Yedá, que es un circuito completamente diferente y en el que necesitaremos que el coche sea rápido", estimó por su parte el neerlandés Verstappen, el vigente doble campeón mundial.

Este jueves, Verstappen anunció que iba a retrasar un día su viaje a Arabia Saudita por problemas estomacales que tuvo en los últimos días.

"Me siento mejor después de haber tenido dolor de estómago durante unos días. Desgraciadamente, he tenido que retrasar mi vuelo un día, así que no estaré presente en el circuito antes del viernes", escribió en Twitter.

Ferrari decepcionó en la primera carrera de la temporada, con un abandono de Charles Leclerc y el cuarto lugar de Carlos Sainz Jr.

El fin de semana no se presenta bajo los mejores auspicios para la 'Scuderia' ya que el piloto monegasco recibió una penalización de diez posiciones en la parrilla de salida después del reemplazo de un componente electrónico durante el Gran Premio de Baréin.

Ferrari ve así reaparecer el fantasma de los problemas de fiabilidad que marcaron su temporada 2022.

"Vimos en Baréin un primer avance de las fuerzas y debilidades de nuestro coche y los puntos a mejorar. Hemos realizado un gran trabajo de equipo para conseguir lo mejor de nuestro coche (...) y tengo confianza en que podamos tener un mejor fin de semana aquí", aseguró Frédéric Vasseur, el patrón de la escudería italiana.

Otro de los puntos de atracción del fin de semana será comprobar el rendimiento de los Aston Martin, que impresionan desde el inicio de curso.

El podio del veterano Fernando Alonso, tercero en Baréin a sus 41 años, y el sexto puesto del canadiense Lance Stroll habían confirmado las buenas impresiones de la pretemporada.

"En Yedá, el reto será completamente diferente de Baréin, donde habíamos tenido dos semanas para familiarizarse con el circuito. Pero creo que habrá que esperar a Australia (tercera carrera de la temporada, a principios de abril) para saber mejor cuál será el nivel de rendimiento global del coche", afirmó Alonso.

Como en 2022, Mercedes parece lejos de poder plantar batalla a Red Bull, después de sus ocho años de dominio claro. Los dos pilotos de Mercedes puntuaron en Baréin, con Lewis Hamilton quinto y Russell séptimo, pero tendrán problemas para luchar por la victoria, pese a que patrón Toto Wolff se muestra combativo.

"Nuestra actuación en Baréin no fue la que esperábamos. Desde entonces hemos hablado para poner en funcionamiento un plan para volver a lo más alto. A corto plazo, no descuidando ningún detalle en busca del rendimiento. Y a largo plazo concentrándose en el desarrollo del coche", explicó el 'team manager" de Mercedes.

