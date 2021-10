Reducir homicidios y violencia, prioridad de México en próximo diálogo de seguridad con EEUU

Reducir los homicidios y la violencia será la prioridad del gobierno de México en el diálogo sobre seguridad que sostendrá el viernes con altos funcionarios de Estados Unidos, dijo este martes el canciller Marcelo Ebrard.

"La prioridad en México es reducir los homicidios y la violencia", declaró a periodistas tras ser consultado sobre la agenda de la reunión.

Los secretarios de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, además del fiscal general, Merrick Garland, visitarán México este viernes para dialogar sobre una nueva estrategia binacional para combatir el crimen organizado y el consumo de drogas.

Ebrard detalló que el gobierno mexicano propondrá "10 objetivos comunes", entre ellos una asistencia jurídica expedita para acelerar las extradiciones entre ambos países, así como reducir el flujo de armas desde el país vecino.

"Ya no quiero que me des armas ni helicópteros ni nada de eso, lo que queremos es que ya no vengan armas", señaló el canciller.

Ebrard precisó que este pedido no implica que México esté diciéndole a Estados Unidos: "Resuélveme el problema", sino que tome acciones "efectivas y eficaces" para reducir drásticamente el tráfico ilícito de armas fabricadas en ese país.

A inicios de agosto, México presentó una inédita demanda judicial ante una corte de Estados Unidos contra nueve fabricantes y dos distribuidores de armas de ese país, acusándolos de ejercer un comercio negligente que alienta el narcotráfico y la violencia en su territorio.

El canciller insistió en que otra base del diálogo es el respeto mutuo y que la reunión supone la continuidad de un trabajo de 10 meses para alcanzar acuerdos en materia de seguridad.

"Esto no es de un día a otro. Entonces, ya hemos alcanzado, pienso yo, una maduración en ese entendimiento", afirmó Ebrard.

El canciller reiteró que el tema migratorio no será parte de la agenda del viernes y que en dicho aspecto están "a la expectativa" de la respuesta que el presidente estadounidense, Joe Biden, dé a la carta que le envió en septiembre su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

En la misiva, el mandatario mexicano pide a Biden "actuar de inmediato" invirtiendo en programas de apoyo económico en Guatemala, Honduras y El Salvador para atender las causas de la migración irregular.

jla/dl