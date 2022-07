"Regresaré al Tour con hambre", avisa Pogacar

Ganador de las dos anteriores ediciones del Tour de Francia, el esloveno Tadej Pogacar avisó en conferencia de prensa este sábado, víspera de la llegada a París, que regresará "hambriento" a la 'Grande Boucle', después de haber perdido la edición de 2022 ante Jonas Vingegaard.

Pregunta: ¿Qué sentimiento tiene la víspera de la llegada a París?

Respuesta: "Fueron tres bonitas semanas. Fue una gran lucha con Jonas (Vingegaard) y tenemos al menos dos o tres años por delante para continuar. He aprendido mucho en este Tour. El equipo y yo cometimos muchos pequeños errores. Está bien porque quiere decir que hay un margen de progresión para el año que viene, para que mejoremos en todos esos pequeños detalles. Eso me da una gran motivación, regresaré hambriento en las próximas carreras y en el próximo Tour de Francia. Amo los retos en la vida y ahí hay uno grande con Jonas".

P: ¿Cuál es el mayor error que ha cometido en este Tour?

R: "En el Col de Granon. En esa etapa me desfondé al querer correr detrás de todo el mundo y se hizo muy duro al final. Fue un error por mi parte, sin duda ha habido otros. Después, estábamos también ante un equipo (Jumbo-Visma) realmente muy fuerte. Hicieron una carrera perfecta. Tuvimos mala suerte también con el covid-19, antes y después del Tour. Terminamos con cuatro corredores, la mitad del equipo".

P: ¿Cambiará su forma de correr siendo quizá un poco menos ofensivo?

R: "No. En el Col du Granon cometí un error pero tampoco hice cualquier cosa. Me divertí mucho en este Tour y no, no cambiaré mi forma de correr. Queda como un buen Tour para mí, lo di todo, simplemente caí ante alguien más fuerte este año. Para los espectadores, quizá no estuvo mal, porque quieren ver cambios. Muchos quieren un ganador diferente cada año".

