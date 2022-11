Reino Unido dice que el misil en Polonia muestra el riesgo de la "guerra de Putin"

El primer ministro británico, Rishi Sunak, dijo que el mortífero misil caído en Polonia mostraba la amenaza latente provocada por la guerra lanzada por Rusia en Ucrania, aunque no señaló quien disparó el proyectil.

En declaraciones después de la cumbre del G20 en la isla indonesia de Bali, Sunak dijo que "nada de esto estaría pasando si no fuera por la invasión rusa de Ucrania. Esta es la cruel e implacable realidad de la guerra de Putin".

Según el dirigente británico, aunque todavía no se sabe de dónde se lanzó el proyectil, esto no hubiera ocurrido si Rusia no estuviera bombardeando Ucrania.

"Mientras continúa, supone una amenaza a nuestra seguridad y la de nuestros aliados", dijo.

Polonia dijo que el misil era de "fabricación rusa", pero señaló que no había pruebas claras sobre el origen del disparo.

Ucrania acusó a Rusia, que niega estar implicada.

