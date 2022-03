Relación con pederasta Jeffrey Epstein, una de las razones del divorcio de los Gates (Melinda)

Una de las razones que habría influido en el divorcio de Melinda y Bill Gates fue la relación que este último mantuvo con el pederasta multimillonario Jeffrey Epstein, admitió la filántropa a la cadena CBS en la primera entrevista que concede desde su sonada separación en mayo de 2021.

Melinda French Gates reconoció en la entrevista que se reunió en una ocasión con Epstein. "Quería ver quién era este hombre, y me arrepentí desde el momento en que entré por la puerta", dijo French Gates.

"Era asqueroso (...) Tuve pesadillas después", dijo tras admitir que su "corazón está con las jóvenes" que fueron víctimas del depredador sexual, que se suicidó en una cárcel de Nueva York en agosto de 2019 cuando aguardaba a sentarse en el banquillo de la justicia.

"Reunirme con Epstein fue un error del que me arrepiento profundamente. Fue un error enorme de cálculo", lamentó por su parte Bill Gates en un comunicado enviado por su portavoz este jueves, según el Wall Street Journal.

Gates, uno de los hombres más ricos del planeta, asegura que está dedicado al trabajo en la fundación Gates, que sigue compartiendo con su exesposa.

La filántropa reconoció que estaba molesta con las reuniones que había mantenido su exmarido y fundador de Microsoft con Epstein.

También mencionó en la entrevista una relación extraconyugal que había tenido su entonces marido en 2000 con una empleada de Microsoft, pero dijo que le tocaba a él responder por esa y quizá por otras que mantuvo.

"No fue un momento o algo en particular que ocurrió", dijo French Gates. "Simplemente llegó un momento en que había muchas cosas y me di cuenta de que no era ni saludable ni podía confiar en lo que teníamos".

Pocos días después del divorcio de la pareja, tras 27 años de relación, el diario The Wall Street Journal reveló que la salida definitiva de Bill Gates del grupo Microsoft en marzo de 2020 se habría debido a una relación "inapropiada" que mantuvo a principios de la década de 2000 con una empleada de la empresa.

Pese a estar divorciados, la otrora pareja sigue dirigiendo la Fundación Gates, que en más de veinte años ha financiado proyectos e iniciativas por un total de 53.800 millones de dólares.

"Sin duda que tenemos una relación de trabajo", dijo en la entrevista. "Diría que en este momento es amistosa".

Independiente de su trabajo en la fundación compartida, Melinda French Gates tiene por su parte otra fundación, Pivotal Ventures, que se centra en el apoyo a mujeres y familias.

El pasado año se comprometió a donar buena parte de su fortuna sin especificar si iría a la Fundación Gates.

"Creo que si tienes suficiente suerte de ser un multimillonario, créeme, puedes dar la mitad y no cambiará nada tu vida", dijo a la CBS.

