Rennes y Clermont caen en Copa de Francia ante equipos de segunda

Rennes y Clermont fueron eliminados este domingo por equipos de la segunda división en los dieciseisavos de final de la Copa de Francia, donde también cayeron otros dos 'primeras', Burdeos y Estrasburgo, en su caso ante otras formaciones de la Ligue 1.

La principal sorpresa fue el adiós del Rennes, cuarto clasificado de la liga francesa, al ser superado en la tanda de penales por el Nancy (2ª división), por 4-3 en la tanda tras un empate 1-1.

El arquero del Nancy, Baptiste Valette, detuvo tres lanzamientos de su rival bretón, convirtiéndose en el héroe del partido.

"No es aceptable, este partido no debería haber llegado a los penales. No podemos desperdiciar tantas ocasiones claras", lamentó el entrenador del Rennes, Bruno Genesio.

También perdió ante un equipo de segunda división el Clermont, en su caso 2-0 en Bastia.

El Burdeos, muy mermado por 21 casos positivos al covid-19, fue barrido en su visita al Brest (3-0), en uno de los tres partidos de esta ronda entre formaciones de la primera división.

En otra de ellas, el Montpellier eliminó al Estrasburgo al derrotarle 1-0.

Pese a siete casos de covid-19 en su plantel, el Mónaco evitó un resbalón en su partido y ganó 3-1 en el terreno del Quevilly, de la segunda división.

Un penal de Wissam Ben Yedder y un doblete de Kevin Volland clasificaron al equipo del Principado, bajo la atenta mirada desde la grada del hombre que parece su futuro entrenador, el belga Philippe Clement.

El Mónaco comunicó el jueves al técnico croata Niko Kovac la ruptura del contrato y oficializó ese divorcio el sábado.

En el último partido del día, el Marsella cumplió con una victoria 3 a 0 en el terreno del Chauvigny (5ª).

"Hemos jugado este partido con mucha serenidad, hemos respetado al rival y al partido. Hemos sido muy serios esta noche. En esta competición, cada partido es una final. Ponemos siempre a los mejores jugadores para llegar lo más lejos posible", declaró el entrenador argentino del Marsella, Jorge Sampaoli.

Sellaron también su pase a los octavos ante equipos de divisiones inferiores el Nantes, el Reims y el Saint-Etienne.

En ese último caso, el Saint-Etienne ganó 4-1 en su visita al modesto Jura Sud (4ª), en un partido que tuvo que estar interrumpido una veintena de minutos por bengalas que provocaron la retirada temporal a los vestuarios de los jugadores. Finalmente pudo reanudarse el choque, donde los 'Verts' fueron ampliamente superiores.

El defensor del título, el París Saint-Germain, juega el lunes ante el Vannes (4ª).

El PSG anunció este domingo el nombre de cuatro jugadores de su plantel que han dado positivo al covid-19, entre ellos su superestrella argentina Lionel Messi.

