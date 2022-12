"Repetir el partido de Brasil", la clave de Dalic para batir a Argentina

"La clave será nuestra defensa, si repetimos lo que hicimos ante Brasil, no tendrán el espacio que necesitan", señaló este sábado el seleccionador croata Zlatko Dalic, horas después de conocer que Argentina será el rival de su equipo en las semifinales del Mundial de Catar-2022.

En un viernes espectacular, los dos gigantes sudamericanos se jugaron el pase a las semifinales en las que se habrían enfrentado en los penales. Brasil perdió ante Croacia (4-2 en los lanzamientos, 1-1 tras prórroga) y Argentina sobrevivió frente a Países Bajos (4-3, 2-2).

El equipo balcánico volvió a resultar ganador en la tanda definitiva, como ya hizo en octavos frente a Japón, de nuevo con una gran actuación de su arquero Dominik Livakovic, que esta vez paró el lanzamiento del madridista Rodrygo.

"Nos hemos clasificado entre los cuatro mejores equipos del mundo, estamos orgullosos porque Croacia y el mundo entero admiran nuestro resultado", señaló Dalic este sábado a la televisión croata.

"Cuando eliminas a un equipo como Brasil, tienes que disfrutar del momento. Pero ahora tenemos un partido durísimo ante Argentina y no tenemos mucho tiempo para celebrarlo. El partido es el martes", recordó el técnico que ya llevó a Croacia al subcampeonato hace cuatro años en Rusia.

En aquel torneo, Croacia se impuso ante Argentina por 3-0 en la fase de grupos. Dirigida entonces por Jorge Sampaoli, fue eliminada en octavos por Francia (4-3).

"Hoy vamos a estudiar la manera de jugar de Argentina y poner mucha atención en cómo parar a Messi", dijo Dalic.

"Intentar hacerlo hombre a hombre no es lo mejor, no lo hicimos la última vez y no lo haremos. Tenemos que cerrar su contacto con el balón. No corre mucho, espera y cuando recibe tiene fuerza y energía, tenemos que tener cuidado de no dejarle mucho espacio", señaló en rueda de prensa Dalic sobre la manera de parar a la 'Pulga', que ya ha marcado cuatro goles en el Mundial.

"Tenemos que repetir lo que hicimos ante Brasil, estar cerrados, estar cerca del jugador, no tenemos nada que temer", añadió.

El seleccionador balcánico insistió en alabar el rendimiento de sus jugadores ante Brasil.

"Jugamos un partido perfecto, los jugadores creyeron y cuando recibimos el gol no nos derrumbamos. Hicimos cambios, reforzamos nuestro ataque y recibimos la recompensa. Sé que Brasil es un gran equipo y es difícil de batir, lo hicimos de la única manera posible", continuó.

"La disciplina de nuestro equipo es el factor decisivo", concluyó.

