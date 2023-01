Resaca en Australia por la hora intempestiva del partido de Murray

No fue hasta las 04H05 que Andy Murray consiguió asegurar su pase a tercera ronda del Abierto de Australia. Y la resaca del partido se alargó el viernes, con varios jugadores criticando los trasnochados horarios y el torneo defendiendo su programa.

El maratoniano encuentro de cinco horas y 45 minutos entre el veterano escocés y el ídolo local Thanasi Kokkinakis se convirtió en el tercero que terminó más tarde de la historia del tenis, según los organizadores.

El récord se produjo hace 14 años en el mismo Grand Slam cuando el australiano Lleyton Hewitt y el chipriota Marcos Baghdatis estuvieron intercambiando golpes hasta las 04H34.

"No sé a quién le beneficia. Un partido así y vienes después del partido y la discusión es sobre esto", el horario, dijo Murray después del partido más largo de su carrera.

"En vez de ser un 'épico partido Murray-Kokkinakis', se convierte un poco en una farsa", agregó el escocés al culminar la heroica remontada ante Kokkinakis (4-6, 6-7 [4/7], 7-6 [7/5], 6-3, 7-5).

Junto a los dos tenistas, árbitros, personal del torneo, recogepelotas y un público menguante pero ruidoso aguantaron hasta la hora intempestiva.

El escocés agradeció el aguante de los aficionados, pero se mostró preocupado por los recogepelotas. "Si mi niño fuera recogepelotas y vuelve a casa a las 5 de la madrugada, como padre gritaría".

"No es beneficioso para ellos. No es beneficioso para los árbitros. No creo que sea genial para los aficionados y no es bueno para los jugadores", dijo.

Su hermano Jamie, especialista de dobles que también compite en Melbourne, propuso eliminar uno de los dos partidos programados a diario en la sesión nocturna del Grand Slam, en teoría agendada entre las 19H00 y las 00H00.

"No podemos continuar con jugadores compitiendo hasta altas horas de la madrugada. Es una basura para todos: jugadores, aficionados, personal del evento".

Sin embargo, el jefe del torneo, Craig Tiley, defendió el viernes programar dos partidos por la noche y aseguró que estos finales tardíos no son tan habituales.

"Esperarías que de 19H00 a 00H00, en esa ventana de cinco horas, obtienes dos partidos (...) Si solo pones un partido por la noche y hay una lesión, no tienes nada para los aficionados o las emisoras", defendió.

En este momento, no hay necesidad de alterar el programa", dijo. Además, "tenemos que encajar los partidos en 14 días, con lo que no hay muchas opciones".

Pero el debate está bien presente en este deporte. Para ganar el último Abierto de Estados Unidos, el español Carlos Alcaraz acabó dos de sus partidos bien pasadas las 2 de la madrugada. En Roland Garros, la sesión nocturna también causó polémica.

Durante el Murray-Kokkinakis, la legendaria tenista Martina Navratilova pidió crear "unas normas mejores en relación a la meteorología (luz y viento) y los tiempos de empezar o de cortar los partidos", tuiteó.

"Murray y Kokkinakis terminarán sobre las 04H00. Es de locos, ningún otro deporte hace esto", agregó.

Y aunque a la gran mayoría los enganchó dormidos, muchos tenistas hablaron del partido este viernes.

"No sé quién quiere hacer esto. Creo que es algo que definitivamente debe ser abordado y cambiado", dijo la estadounidense Jessica Pegula, número 3 del mundo.

"Hacer esto no es sano. No me puede imaginar la recuperación mental y física. La gente no se da cuenta que no puedes dormir después, estás tan activado", agregó.

No se sabe si después de dormir o de enganche, Murray se presentó nuevamente al Melbourne Park ocho horas después de terminar su partido.

"Lo vi hoy antes de mi partido y pensé: '¿Qué hace aquí?'. Debería estar en la cama durmiendo", bromeó el griego Stefanos Tsitsipas, quien restó importancia al horario.

"Es la naturaleza de esto. ¿Qué puedes hacer? Empezó a una hora razonable diría (...) Kokkinakis lo hizo largo. Murray lo hizo largo", continuó.

"Creo que al tenis le gustan estos partidos porque hay una historia detrás y va a ser recordado", dijo.

