River con su poderío visita a San Lorenzo, en el clásico de la quinta fecha de la liga argentina

El poderoso River Plate, que busca saltar al primer puesto de la Zona 1 del torneo argentino, visitará a un San Lorenzo que necesita ganar para revertir un magro arranque de campeonato, en el encuentro destacado de la quinta fecha.

El equipo 'millonario' viene de un empate inesperado como local frente a Racing (2-2), en un duelo que los de la banda roja estaban dos goles arriba, pero permitieron la reacción de la 'Academia', que se llevó un punto con sabor a victoria del Monumental.

Al actual campeón del fútbol argentino todavía le cuesta superar la irregularidad, tal como lo demostró ante Racing, con un primer tiempo brillante, y una abrupta caída de intensidad en la segunda parte que le valió un dolor de cabeza.

"Hicimos un partido incompleto, no hay muchas excusas. En el segundo tiempo no pudimos reaccionar ni sostenerlo. Nos queda esa amargura. Por lo general terminamos mejor que el rival, pero no es lo que pasó. Fue mérito de ellos y dejadez nuestra", aceptó el entrenador Marcelo Gallardo.

La oportunidad de reivindicarse llegará pronto, frente a un San Lorenzo todavía en formación, demasiado inestable, y que aún no ha ganado ningún partido en la Copa de la Liga, por lo que empiezan a sumarse los cuestionamientos hacia el entrenador Pedro Troglio.

En la fecha pasada, el 'Ciclón' rescató un empate (1-1) a duras penas ante Argentinos Juniors, que mereció mejor suerte, y ahora le tocará un examen aún más complejo, pero Troglio se mostró optimista y expresó que "hay una reacción positiva (del equipo) en casi todos los partidos, eso es un punto a favor".

Otro duelo destacado será el que afrontarán un Boca con fuertes problemas internos y Huracán, de aceptable campaña.

La quinta fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol se pondrá en marcha el jueves con el duelo entre Central Córdoba de Santiago del Estero y Rosario Central, por la Zona 2, y seguirá el viernes con los partidos de Unión-Platense, Barracas Central-Aldosivi, y Gimnasia y Esgrima-Argentinos.

El sábado se medirán San Lorenzo-River, Patronato-Sarmiento y Racing-Talleres de Córdoba, y el domingo será el turno de Banfield-Defensa y Justicia, Newell's-Atlético Tucumán, Boca Juniors-Huracán y Vélez Sarsfield-Estudiantes.

El cierre, en la noche del lunes, estará a cargo de Arsenal-Lanús, Tigre-Colón y Godoy Cruz-Independiente.

Así están las posiciones en la Copa de la Liga Argentina:

Zona 1

- Pts J G E P GF GC

1. Banfield 8 4 2 2 0 7 2

2. River Plate 7 4 2 1 1 8 4

3. Platense 7 4 2 1 1 5 3

4. Defensa y Justicia 7 4 2 1 1 9 8

5. Argentinos 7 4 2 1 1 5 4

6. Unión de Santa Fe 7 4 2 1 1 3 2

7. Sarmiento 7 4 2 1 1 5 5

8. Racing 6 4 1 3 0 7 4

9. Newell's Old Boys 6 4 2 0 2 3 6

10. Atlético Tucumán 4 4 1 1 2 3 4

11. Gimnasia LP 4 4 1 1 2 3 7

12. San Lorenzo 2 4 0 2 2 4 6

13. Talleres 2 4 0 2 2 1 3

14. Patronato 1 4 0 1 3 1 6

Zona 2

- Pts J G E P GF GC

1. Estudiantes 12 4 4 0 0 10 6

2. Colón 10 4 3 1 0 8 3

3. Boca Juniors 8 4 2 2 0 7 5

4. Tigre 6 4 1 3 0 4 2

5. Huracán 6 4 2 0 2 6 5

6. Central Córdoba 5 4 1 2 1 4 4

. Independiente 5 4 1 2 1 4 4

8. Lanús 4 4 1 1 2 3 3

9. Arsenal 4 4 1 1 2 5 6

10. Rosario Central 4 4 1 1 2 4 5

11. Aldosivi 4 4 1 1 2 3 4

12. Vélez Sarsfield 4 4 1 1 2 2 3

13. Godoy Cruz 4 4 1 1 2 4 7

14. Barracas Central 0 4 0 0 4 2 9

