River le gana el clásico a San Lorenzo y es puntero en la Copa de la Liga argentina

River Plate le ganó el clásico a San Lorenzo por 1-0 con gol del defensor chileno Paulo Díaz, y se subió a la cima de la Zona 1 de la Copa de la Liga del fútbol argentino, en uno de los encuentros jugados este sábado por la quinta fecha.

En un partido trabado y algo deslucido, el 'Millonario' fue superior al 'Ciclón', pero le costó imponer distancias, aunque se las arregló para quedarse con tres puntos que lo dejan al tope de la Zona 1, liderazgo compartido con Unión de Santa Fe y el sorprendente Sarmiento.

El único gol del partido lo anotó Paulo Díaz (36) con un cabezazo esquinado, poco después de que San Lorenzo tuvo la chance más clara para anotar con un penal que Franco Armani (32) le atajó a Nicolás 'Uvita' Fernández.

En la segunda parte, el 'Ciclón', que todavía no ganó en lo que va del campeonato, intentó presionar en busca del empate, pero nunca encontró los caminos al gol, mientras que River, sin el estelar Julián Álvarez, baja de último momento por problemas físicos, manejó el resto del cotejo sin mayores apremios para quedarse con un éxito más trabajoso que brillante.

En la última acción del partido, San Lorenzo anotó por intermedio del colombiano Cristian Zapata, pero la acción fue anulada por el árbitro Fernando Espinoza, por una falta previa de Blandi sobre Armani, al que desestabilizó en un salto.

"No era un partido fácil porque San Lorenzo llegó necesitado de puntos, pero lo controlamos bastante bien. Lo que sí ocurrió es que siempre quedó el partido abierto, no pudimos cerrarlo en la zona de definición. Me voy contento con el triunfo, no pasamos muchos sobresaltos y sumamos tres puntos muy importantes", evaluó Marcelo Gallardo, el DT de River.

Por la noche, Racing derrotó como local por 1-0 a Talleres de Córdoba con un solitario gol de Gabriel Hauche (12), en un cotejo que la 'Academia' dominó de principio a fin, aunque desperdició varias situaciones para aumentar frente a un rival que jugó casi una hora con un hombre menos por la expulsión de Enzo Díaz (31).

Racing, con esta victoria, sube al segundo escalón en la Zona 1, mientras que la mala noticia para los albicelestes fue la salida prematura del volante colombiano Edwin Cardona, que debió dejar el campo de juego entre lágrimas por una lesión cuando promediaba el primer tiempo.

En otro cotejo del sábado, Sarmiento consiguió su tercera victoria del campeonato al superar por 1-0 al hundido Patronato con gol de Jonathan Torres (16), en un cotejo en el que el 'Verde' de Junín aprovechó una jugada en el comienzo para anotar, y luego conservó la ventaja, con tres puntos valiosos que también lo dejan como inesperado líder junto a River y Unión.

Estos son los resultados de la quinta fecha de la Copa de la Liga:

-Jueves:

Central Córdoba-Rosario Central 0-1

-Viernes:

Unión-Platense 1-0

Gimnasia y Esgrima-Argentinos 2-2

Barracas Central-Aldosivi 2-1

-Sábado:

San Lorenzo-River Plate 0-1

Patronato-Sarmiento 0-1

Racing-Talleres de Córdoba 1-0

-Domingo:

Banfield-Defensa y Justicia

Newell's-Atlético Tucumán

Boca Juniors-Huracán

Vélez Sarsfield-Estudiantes

-Lunes:

Arsenal-Lanús

Tigre-Colón

Godoy Cruz-Independiente

Posiciones:

Zona 1

- Pts J G E P GF GC

1. River Plate 10 5 3 1 1 9 4

2. Unión de Santa Fe 10 5 3 1 1 4 2

3. Sarmiento 10 5 3 1 1 6 5

4. Racing 9 5 2 3 0 8 4

5. Banfield 8 4 2 2 0 7 2

6. Argentinos 8 5 2 2 1 7 6

7. Defensa y Justicia 7 4 2 1 1 9 8

8. Platense 7 5 2 1 2 5 4

9. Newell's Old Boys 6 4 2 0 2 3 6

10. Gimnasia LP 5 5 1 2 2 5 9

11. Atlético Tucumán 4 4 1 1 2 3 4

12. San Lorenzo 2 5 0 2 3 4 7

13. Talleres 2 5 0 2 3 1 4

14. Patronato 1 5 0 1 4 1 7

Zona 2

- Pts J G E P GF GC

1. Estudiantes 12 4 4 0 0 10 6

2. Colón 10 4 3 1 0 8 3

3. Boca Juniors 8 4 2 2 0 7 5

4. Rosario Central 7 5 2 1 2 5 5

5. Tigre 6 4 1 3 0 4 2

6. Huracán 6 4 2 0 2 6 5

7. Independiente 5 4 1 2 1 4 4

8. Central Córdoba 5 5 1 2 2 4 5

9. Lanús 4 4 1 1 2 3 3

10. Arsenal 4 4 1 1 2 5 6

11. Vélez Sarsfield 4 4 1 1 2 2 3

12. Aldosivi 4 5 1 1 3 4 6

13. Godoy Cruz 4 4 1 1 2 4 7

14. Barracas Central 3 5 1 0 4 4 10

