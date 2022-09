River vuelve al triunfo y todavía se ilusiona con la Liga argentina

River Plate volvió a la victoria después de dos derrotas seguidas, derrotó por 1-0 a San Lorenzo en uno de los clásicos de la jornada del domingo, y recuperó terreno en la lucha por el título de la Liga Profesional-2022 del fútbol argentino, que tiene a Gimnasia y Esgrima como líder.

En el estadio Nuevo Gasómetro, River reaccionó después de las caídas ante Boca (1-0) y Banfield (2-1), y se impuso al Ciclón por la mínima, con un derechazo del defensor Emanuel Mammana (39), en un duelo áspero que el Millonario terminó con diez por la expulsión del lateral Andrés Herrera (73).

"Necesitábamos salir de la racha negativa. Soy un tipo realista. Hoy ganamos, pero no fuimos una maravilla. Si ganamos, vamos a tener posibilidades. Los demás ganan, pierden, empatan. Acá hay que coleccionar victorias. Quedan siete partidos. Si ganamos la mayoría vamos a llegar con posibilidades; si no, no", declaró el DT de River, Marcelo Gallardo.

El triunfo en el clásico le permite a River llegar a 32 puntos y quedar cuatro del líder (36), y a tres de los escoltas Atlético Tucumán y Boca (35), pero los tres todavía tienen que jugar sus partidos de la fecha, con la posibilidad de recuperar la distancia.

Por la noche, Racing consiguió un nuevo triunfo y también se subió a la lucha por el campeonato, al ganarle por 1-0 como visitante a Platense con gol de Maximiliano Romero (59), resultado que dejó a los albicelestes en el cuarto escalón de la tabla.

La Academia terminó con 9 jugadores por las expulsiones de los chilenos Eugenio Mena, por una fuerte infracción, y tras el final del cotejo, también el arquero de La Roja, Gabriel Arias, por realizar gestos obscenos a la hinchada de Platense.

A primera hora, Tigre estiró el pésimo momento de Vélez, al que derrotó por 2-0 con goles del paraguayo Blas Armoa (6) y de Facundo Colidio (22), en un duelo cómodamente dominado por el Matador.

Vélez, eliminado en las semifinales de la Copa Libertadores por el brasileño Flamengo, sigue en caída libre, con 10 partidos sin ganar, afuera también de la Copa Argentina y está penúltimo en la Liga, con apenas un triunfo en 19 partidos, y fuertes críticas para el DT uruguayo Alexander 'Cacique' Medina, que aseguró tener "fuerzas para seguir".

En otro clásico del día, Lanús salió del último puesto y se dio el gusto de ganarle a su vecino Banfield por 2-1 como visitante, con los goles de Yonathan Cabral (45+2) y Franco Orozco (85), mientras que Andrés Chávez (88) descontó para el Taladro, que venía de dar el gran golpe ante River, pero que con esta derrota quedó más lejos de acceder a las copas internacionales.

De su lado, Talleres estiró su recuperación tras la salida del DT portugués Pedro Caixinha y derrotó por 2-0 a Colón con doblete de Rodrigo Garro (21 y 45+7).

Estos son los resultados de la fecha 20 de la Liga argentina:

-Sábado:

Barracas Central-Godoy Cruz 3-1

Newell's-Sarmiento 0-1

-Domingo:

Tigre-Vélez Sarsfield 2-0

San Lorenzo-River 0-1

Banfield-Lanús 1-2

Talleres-Colón 2-0

Platense-Racing 0-1

-Lunes:

Arsenal-Aldosivi

Unión-Independiente

Boca-Huracán

Argentinos-Atlético Tucumán

Estudiantes-Defensa y Justicia

-Martes:

Patronato-Rosario Central

Central Córdoba-Gimnasia y Esgrima

Posiciones:

- Pts J G E P GF GC

1. Gimnasia LP 36 19 10 6 3 21 10

2. Atlético Tucumán 35 19 9 8 2 21 10

3. Boca 35 19 11 2 6 25 22

4. Racing 34 20 9 7 4 26 15

5. Huracán 33 19 8 9 2 23 14

6. River Plate 32 20 9 5 6 29 17

7. Godoy Cruz 32 20 9 5 6 23 21

8. Argentinos 30 19 9 3 7 21 18

9. Platense 29 20 7 8 5 18 15

10. Newell's 29 20 8 5 7 19 18

11. Tigre 27 20 6 9 5 28 24

12. San Lorenzo 27 20 5 12 3 23 19

13. Patronato 27 19 7 6 6 23 20

14. Estudiantes 27 19 7 6 6 18 18

15. Barracas Central 27 20 7 6 7 24 28

16. Unión (1) 26 18 7 5 6 21 23

17. Banfield 25 20 6 7 7 20 21

18. Sarmiento 25 20 7 4 9 20 24

19. Rosario Central 23 19 6 5 8 15 19

20. Talleres (1) 22 19 5 7 7 16 17

21. Defensa y Justicia 22 19 5 7 7 16 20

22. Independiente 21 19 5 6 8 21 23

23. Central Córdoba (2) 21 18 6 3 9 22 25

24. Arsenal 20 19 3 11 5 18 22

25. Colón 19 20 4 7 9 15 24

26. Lanús 14 20 3 5 12 17 30

27. Vélez Sarsfield (2) 13 19 1 10 8 19 27

28. Aldosivi 13 19 3 4 12 12 30

(1) Tienen pendiente su partido de la fecha 11.

(2) Tienen pendiente su partido de la fecha 19.

str/cl