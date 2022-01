Rodgers aguarda a San Francisco 49ers con ánimo de revancha en playoffs NFL

Aaron Rodgers, el MVP de la liga de football americano (NFL), arranca la búsqueda de un segundo anillo recibiendo con sus Green Bay Packers a los San Francisco 49ers el próximo sábado, cuando los Titans y los Bengals se enfrentarán también en la ronda divisional de playoffs.

Con una semana extra de descanso como cabezas de serie de la Conferencia Nacional, Rodgers y los Packers entran a la postemporada rebosantes de confianza frente a los supervivientes 49ers en el gélido Lambeau Field (Wisconsin).

Para el mariscal de campo, que creció en el norte de California como aficionado de los 49ers, será una nueva oportunidad de cumplir con una de sus pocas cuentas pendientes en la NFL, demostrándole a San Francisco lo que podría haber logrado si no le hubieran descartado en el Draft de 2005.

Ese año, San Francisco seleccionó a Alex Smith por delante de Rodgers, quien después se erigió en Green Bay como uno de los grandes 'quarterbacks' de la pasada década, logrando el anillo en 2011 y el premio MVP (Jugador Más Valioso) de la liga en 2014 y 2020.

Preguntado entonces cuán decepcionado estaba por no haber sido reclutado por su equipo favorito, Rodgers ofreció una respuesta que ha pasado a la historia de la NFL: "No tan decepcionado como lo estarán los 49ers por no haberme elegido".

Sin embargo, y al menos en lo que se refiere a enfrentamientos directos de playoffs, Rodgers no ha estado a la altura de esa audaz profecía.

En sus tres anteriores eliminatorias ante los 49ers, el mariscal de campo ha tenido que conformarse con derrotas.

A sus 38 años, el choque del sábado ante su público puede ofrecer a Rodgers su mejor y quizás última oportunidad de poner fin a ese cúmulo de decepciones.

"La motivación viene de dentro y yo ya tengo suficiente motivación", puntualizó esta semana Rodgers sobre la rivalidad entre ambas franquicias, que se han enfrentado nueve veces en playoffs.

"Entiendo la historia de esta rivalidad, la historia de nosotros contra ellos. Pero estos son dos equipos diferentes", afirmó.

En Green Bay todavía está abierta la herida por la derrota, dos años atrás, ante los 49ers por 37-20 en el partido por el título de la Conferencia Nacional.

San Francisco, que entonces cayó en el Super Bowl ante los Kansas City Chiefs, se siente ahora cómodo jugando como visitante sin la etiqueta de favorito.

Los 49ers se ganaron a última hora un lugar en este vibrante fin de semana gracias, primero, a una dramática victoria sobre Los Angeles Rams en el cierre de la fase regular y otra el pasado domingo en la cancha de los Dallas Cowboys.

Aunque los Packers serán favoritos en su feudo del Lambeau Field, los 49ers llegan en un gran momento con ocho victorias en sus últimos 10 partidos y confían en contar con sus figuras defensivas Nick Bosa y Fred Warner, lesionados la semana pasada.

El otro duelo de playoffs del sábado enfrentará a los Tennessee Titans, cabezas de serie de la Conferencia Americana, contra los Cincinnati Bengals, cuartos.

Los descansados Titans esperan recuperar a su corredor estrella, Derrick Henry, ausente desde que se fracturó un pie en octubre.

Los Bengals, por su parte, confían en el talento del joven Joe Burrow, número uno del Draft de 2020, que ha explotado en esta campaña como uno de los más prometedores 'quarterbacks' de la NFL.

- Calendario de la ronda divisional de la NFL:

Sábado:

Conferencia Americana:

Tennessee Titans vs Cincinnati Bengals

Conferencia Nacional:

Green Bay Packers vs San Francisco 49ers

Domingo:

Conferencia Nacional:

Tampa Bay Buccaneers vs LA Rams

Conferencia Americana:

Kansas City Chiefs vs Buffalo Bills

rcw-gbv