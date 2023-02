Roma accede al podio, Lazio a las puertas de la zona Champions

La Roma se metió en el podio de la Serie A tras ganar 1-0 al Hellas Verona (18º), horas después de que un doblete de Ciro Immobile permitiese al otro equipo de la capital, la Lazio (5º) imponerse 2-0 en la cancha de la Salernitana (16º) y quedar a las puertas del Top-4.

Para la Roma de José Mourinho marcó justo antes del descanso su fichaje noruego Ola Solbakken (45), al que el técnico portugués puso por vez primera de titular desde su llegada en el mercado de invierno (boreal).

"Jugamos muy bien contra un equipo contra el que es muy difícil crear", dijo 'Mou', molesto por las críticas de la afición al equipo.

"Me decepciona que la gente no esté dándoles crédito (a los jugadores) por el trabajo que estamos haciendo en circunstancias muy difíciles. O no entienden o no quieren entender", añadió.

Esta victoria permite a la Roma ponerse tercera con los mismos puntos que el AC Milan, pero con una mejor diferencia de goles (+11 por +9).

El equipo de Mourinho saca dos puntos a su gran rival, la Lazio de Ciro Immobile.

Ya autor de un gol soberbio ante el Cluj de Rumanía en la Conference League el jueves, Immobile abrió el marcador a la hora de juego, antes de ampliar la renta de penal en el 69 .

El delantero italiano de 32 años, que no marcaba en liga desde principios de enero, suma ahora 9 goles esta temporada en la Serie A.

Ahora acumula 191 goles en la primera división italiana, en una clasificación histórica de goleadores en la que ocupa el octavos puesto, por encima del sueco de los años 50 y 60 Kurt Hamrin.

Immobile, que ha tenido problemas con las lesiones los últimos tiempo, está a 14 goles de Roberto Baggio.

"Nuestra sensación en los entrenamientos de los últimos días era que Immobile estaba mejorando a nivel físico", contó su entrenador Maurizio Sarri. "Ahora tenemos que sacar lo mejor de él", añadió el veterano técnico.

Para la Salernitana fue su primer partido con su nuevo entrenador Paulo Sousa después de la destitución de Davide Nicola.

En otro partido disputado este domingo, la Fiorentina (14º) empató a uno ante su vecino toscano Empoli (12º), con gol del brasileño Arthur Cabral para el conjunto 'viola'.

Y el Atalanta perdió en casa ante el Lecce (1-2) y cayó al sexto lugar en la tabla.

Lecce (13º) abrió el marcador en el minuto 4, por medio del gambiano Assan Ceesay, mientras que el francés Alexis Blin aumentó la ventaja con un cabezazo en el minuto 74, antes de que el danés Rasmus Hojlund redujera diferencias para el Atalanta al final del partido (87).

Aún lejos en cuanto a puntuación del conjunto de Bérgamo, la Juventus mantiene su progresión al imponerse 2-0 a La Spezia (17º). La 'Vecchia Signora', sancionada con 15 puntos menos por fraudes contables, pasó del 9º al 7º puesto.

Moise Kean en el minuto 32, y el argentino Ángel Di María (66), que había entrado desde el banquillo en el 56, marcaron los goles del partido.

