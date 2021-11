Roma reúne artistas famosos y emergentes en su primera feria de arte contemporánea

Más de 150 galerías de arte presentan unos 500 artistas, tanto veteranos maestros como jóvenes talentos, en la primera feria de arte contemporánea que se celebra en Roma bajo el lema "Arte in Nuvola", (Arte en La Nube).

En el imponente y moderno espacio concebido por el arquitecto Massimiliano Fuksas, donde se realizó recientemente la cumbre del G20 con los líderes de las mayores potencias económicas y después de haber servido como centro de vacunación anticovid, La "Nuvola" (La Nube) reúne a artistas de varias generaciones y de numerosas tendencias.

Una suerte de exposición sobre el estado de salud del arte moderno en Italia tras la pandemia, que tiene además como objetivo el de convertirse en punto de referencia para galeristas, coleccionistas y directores de museos.

La primera edición de la feria, abierta al público del 19 al 21 de noviembre, ideada y dirigida por Alessandro Nicosia, con la dirección artística di Adriana Polveroni, cuenta con pinturas, esculturas, instalaciones y videos.

"Queremos colmar un vacío que tenía Roma", sostiene Nicosia, al reconocer indirectamente la ausencia por años de un movimiento artístico y cultural más a la vanguardia en la capital italiana.

Un enorme cubo de hierro negro cubierto con pedazos de carbón, concebido en la década del 70 por el griego radicado en Roma Jannis Kounellis, fallecido en 2017, destacado maestro del Arte Povero, recuerda al visitante que el arte va más allá del comercio y que puede nacer de materiales considerados pobres: carbón, tierra, desechos.

En los 7.000 metros cuadrados de La Nube, divididos en 3 secciones, deslumbran las instalaciones, los hombres sin cabeza de Donato Piccolo, la pintura digital de David Maria Coltro con sus paisajes que cambian constantemente o el video sensorial de la joven Pamela Diamante.

La inquietante fragilidad de la naturaleza y de las especies inspira a muchos artistas, que crean videos y esculturas sonoras como "Marta y el Elefante" de Stefano Bombardieri, cuyos elefantes e hipopótamos suspendidos resultan una metáfora de la condición humana.

Tampoco falta el arte que denuncia el drama ecológico a través del mapa del mundo del artista ruso Iakovos Volkov, realizado con materiales que encuentra en los basureros y calles, con montañas de ropa, aerosoles vacíos y peluches.

Para el francés Cyril de Commarque, entre los artistas extranjeros invitados, quien vive en Roma tras años en Londres y Berlín, la feria romana es todo un desafío.

"Creo que para una persona crecida en Roma es más difícil abandonar las referencias clásicas, expresarse en forma contemporánea", comenta con la AFP ante su instalación "The Goddess of All Things".

Realizada con material reciclado, esculpida en parte por un robot, la instalación de De Commarque, con un enorme huevo abierto del que surge una mujer encinta, es una alegoría moderna del nacimiento.

El país invitado para esta primera edición ha sido Israel, que seleccionó a un grupo de 17 artistas, los cuales abordan a su manera las múltiples facetas de la realidad, al tener antecedentes, culturas, y etnias diferentes desde la drusa Fatma Shanan, el etíope Michal Mamit Worke y la representante de la comunidad ortodoxa Chana Goldberg.

kv/me/meb