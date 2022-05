Rublev a cuartos de Roland Garros tras el abandono de Sinner

Andrey Rublev (N.7 del mundo) se clasificó este lunes para los cuartos de final de Roland Garros después del abandono de su oponente, el italiano Jannik Sinner (N.12), cuando el marcador era favorable al ruso por 1-6, 6-4 y 2-0.

En el segundo set, "con 2-1 al servicio, cuando he saltado para sacar he notado algo raro y muy doloroso (en la rodilla izquierda). Y cada vez me dolía más. Esperaba que desapareciese, pero no ha sido el caso", lamentó Sinner.

El italiano reveló que hace un par de días, en el partido anterior, ya notó un dolor en la rodilla y que no estaba al "100%", aunque aseguró que no se trataba del mismo dolor, sin dar más detalles.

Para Rublev, 24 años, es la cuarta ocasión que alcanza unos cuartos de final en un Grand Slam, una ronda que nunca ha llegado a superar (Australia en 2021, Roland Garros en 2020 y US Open en 2002 y 2017).

Este año ha ganado tres torneos, uno de ellos en tierra. Fue en Belgrado y contra la estrella local Novak Djokovic.

En cuartos, Rublev se medirá con su compatriota Daniil Medvedev (N.2) o con el croata Marin Cilic (N.23), que fue su verdugo en tercera ronda en el último Abierto de Australia.

